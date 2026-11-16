Un camionero brasileño, de 66 años, fue detectado con 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre en la Ruta Nacional 14, provincia de Corrientes, durante un control realizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

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El hombre fue apartado de la conducción durante un procedimiento realizado en el kilómetro 480 de esa vía, a la altura de Bonpland, y al ser consultado por los agente negó haber tomado algo. Tras constatarse la infracción, no pudo seguir con el viaje y deberá afrontar una multa de $ 1,7 millones.

Al tratarse de un chofer habilitado para la conducción profesional, rige la tolerancia de cero alcohol. Su ingesta compromete los reflejos, la reacción y el control del vehículo, estos factores elevan el riesgo de siniestros viales.

¿Qué establece la Ley de Alcohol Cero al volante para conductores profesionales en la Argentina?

Según la normativa vigente (Ley N° 24.449), está prohibido conducir con "impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir".

Asimismo, está "prohibido conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a cero (0) miligramos por litro de sangre". La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método adecuado aprobado a tal fin por el organismo sanitario.

La imprudencia al volante

No es la primera vez que un camionero es detectado con altos niveles de sangre. Hace un mes ocurrió lo mismo en la Autopista Panamericana, donde agentes de la ANSV detectó a un chofer con 2,65 gramos de alcohol por litro de sangre.

El hombre viajaba desde Corrientes hacia Buenos Aires y, antes de realizarse el test, anticipó a los inspectores: “No va a dar cero”. La medición superó ampliamente el límite legal para conductores de transporte de cargas y pasajeros.

Tras el resultado, se le impidió seguir manejando. Además, podría afrontar una multa que podría superar los $ 2 millones y podrían suspenderle la licencia de conducir por hasta 18 meses. Durante el mismo operativo, la Agencia Nacional controló 780 conductores de vehículos pesados para verificar que los camiones y choferes de colectivos circulen con la documentación en regla, sin alcohol en sangre y respetando el uso obligatorio del carril derecho.