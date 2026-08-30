Callejero Fino, cuyo nombre real es Simón Alvarenga, fue detenido este domingo 30 de agosto en Villa La Ñata, Tigre, durante un operativo policial. El cantante de RKT viajaba en una camioneta sin patente y dentro llevaba un arma.

Cómo fue el operativo que llevó a la detención de Callejero Fino

Los efectivos de la Policía frenaron la Volkswagen Amarok en la que viajaba Callejero Fino, junto al joven Steven Joel Ricca (de 27 años) durante un recorrido preventivo, a la altura de calle Italia y la Ruta 27. El vehículo no contaba con patente y la irregularidad llevó a identificar a ambos jóvenes y a una posterior requisa.

Al revisar la camioneta, los agentes encontraron una pistola Glock calibre 40 con la numeración limada, según informaron fuentes policiales a Noticias Argentinas. Ambos terminaron detenidos y, ahora, la Justicia investiga la procedencia del arma y establece la situación procesal de ambos ocupantes.

En la camioneta encontraron una Glock calibre 40 con la numeración limada

¿A dónde se dirigía Callejero Fino?

De acuerdo a los trascendidos, Callejero Fino y su acompañante iban al cumpleaños del rapero J Rei, novio de la cantante María Becerra, que se celebraba en una quinta de la zona. Solo horas antes había estado como invitado en el concierto de El Arcángel en el Movistar Arena. La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada de Benavídez, a cargo de Cosme Iribarren, del Departamento Judicial San Isidro.

No es la primera vez que Alvarenga queda detenido, el ahora cantante de RKT fue condenado a seis años de prisión a los 20 años por un robo. “Terminé preso por estar en un lugar donde no tenía que estar y con gente con la que no tenía que estar. No hay mucha vuelta ni mucha salida, los que me acompañaban están presos o muertos. No me acuerdo del hecho. Son flashes. Me gustaría que un día me digan bien qué pasó”, había revelado en el programa Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff.

Según reveló, estuvo cinco meses en la cárcel y después consiguió el arresto domiciliario que le permitió cumplir su condena en su casa con una tobillera electrónica. Momento en el que decidió meterse en la música.