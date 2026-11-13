Detienen a un entrenador de rugby imputado por una brutal golpiza en una pizzería de Córdoba

Un entrenador de rugby fue detenido e imputado en Córdoba tras protagonizar un violento ataque contra un cliente en una pizzería del barrio Docta, ubicado en el suroeste de la capital provincial. El agresor, identificado como Martín Roberto Díaz, de 43 años, se desempeñaba como profesor en el Club Universitario de Córdoba y quedó alojado a disposición de la Justicia acusado por las presuntas figuras de amenazas y lesiones leves.

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El episodio ocurrió el pasado viernes 6 de noviembre, cuando Díaz ingresó al establecimiento gastronómico acompañado por una mujer. Según los registros fílmicos de las cámaras de seguridad y el testimonio de la víctima, identificada como Mauro, el agresor increpó sin mediar provocación previa al cliente, quien se encontraba sentado en una mesa esperando su pedido.

Díaz lo acusó de haber mirado a su acompañante y le profirió insultos calificándolo de "degenerado". Al respecto, en declaraciones a La Voz, la víctima relató: "Yo miré pero nada raro, miré como si hubiese entrado un hombre, ni atiné a sonreír, ni a decir 'hola'. Estaba distraído, en la mia, mirando el celular". Posteriormente, tras abonar el pedido en la caja y mientras su pareja retiraba la comida, el atacante amenazó a Mauro advirtiéndole: "Andá con cuidado que te voy a matar".

De inmediato, el agresor se abalanzó sobre el cliente y le propinó ocho puñetazos consecutivos en el rostro antes de que cayera al suelo. La agresión continuó en el área del depósito del comercio, donde el atacante acorraló a la víctima propinándole reiterados golpes de puño y patadas mientras le exigía disculpas.

Mauro, quien se desempeña como médico, habló sobre la ferocidad del ataque: "Me pegó, me empezó a golpear y no paró, y después, me siguió pateando en el piso como si nada, ya con el hueso afuera". El profesional de la salud añadió que "no veía nada de tanta sangre que caía" y remarcó la conducta del agresor y su acompañante: "Yo soy médico, estoy acostumbrado a situaciones de adrenalina, pero el tipo ni se mosqueó y la chica tampoco". Tras la intervención de empleados y clientes presentes, Díaz abandonó el lugar a bordo de una camioneta Ford Ranger.

La investigación judicial se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía UTI 22, a cargo de la fiscal Paula Bruera, organismo que no descarta agravar la calificación legal con el avance de los peritajes médicos y los antecedentes del imputado.

Secuelas médicas, repudio institucional y antecedentes de violencia

Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió severas heridas, entre las que se diagnosticaron fractura de piso de órbita, fractura de pared medial izquierda, un corte en la ceja y diversos traumatismos corporales. Mauro deberá someterse a estudios complementarios para determinar posibles secuelas permanentes en su visión.

En cuanto al rol de la mujer que acompañaba al agresor, la víctima manifestó: "No sé si ella también es una víctima, o es cómplice, pero prefiero dejarlo en manos de la Justicia".

El violento suceso generó un fuerte repudio social e institucional. Desde la Subcomisión de Rugby del Club Universitario de Córdoba difundieron un comunicado oficial expresando su postura: "Manifestamos nuestra solidaridad con la persona agredida y hacemos llegar nuestro acompañamiento a ella".

Asimismo, los directivos de la entidad deportiva confirmaron que se encuentran evaluando los pasos a seguir para definir las medidas disciplinarias y administrativas que correspondan contra el profesor.

Por su parte, fuentes vinculadas a la investigación revelaron que Díaz posee un historial de conductas violentas y es descripto por vecinos de la zona como una persona "violenta" y "conflictiva". De acuerdo con voceros judiciales, el sospechoso habría protagonizado hace dos años otro hecho de violencia al golpear a un joven de 19 años tras una discusión de tránsito, provocándole una fractura.