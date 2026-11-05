Después de 160 años de excavaciones, hallaron en Troya una flauta de la época de Homero

Científicos dieron con uno de los descubrimientos más fascinantes de los últimos años: el primer instrumento musical encontrado en el yacimiento de Troya. Esta pequeña flauta de hueso data del siglo VIII a.C., periodo en el que comenzaron a circular las obras de Homero.

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El yacimiento se ubica en el noroeste de Turquía y desde hace 160 años se llevan adelante excavaciones para conocer un poco más de la existencia de la antigua ciudad griega. Por el momento se han encontrado en el lugar diademas de oro, más de 100 copas de vino con dos asas, puntas de flecha y armas que datan de la Edad del Bronce Tardía, entre otros artefacto arqueológicos.

Encuentran por primera vez un instrumento musical en el yacimiento de Troya.

Sobre el descubrimiento, el ministro de Cultura y Turismo de Turquía, Mehmet Nuri Ersoy, expresó a través de X: "Estamos contribuyendo al milenario legado cultural y artístico de Troya con dos nuevos hallazgos. Con el permiso y apoyo de nuestro Ministerio, en el marco de nuestro Proyecto Legado para el Futuro, durante las excavaciones de 2026 que estamos llevando a cabo, hemos sacado a la luz una flauta de hueso de aproximadamente 2.800 años y la cabeza de un ídolo antropomorfo de 4.500 años".

Cómo es la flauta encontrada en el yacimiento de Troya

La flauta encontrada en el yacimiento de Troya tiene unos 2.800 años, aproximadamente, y fue fabricada con hueso. "La flauta de hueso perteneciente al Período Arcaico es el primer y único instrumento musical encontrado hasta la fecha en más de 160 años de excavaciones en Troya. Con este descubrimiento, hemos obtenido una evidencia arqueológica directa sobre la cultura musical de Troya", detalló Mehmet Nuri Ersoy en el posteo.

Este instrumento tenía por entonces un uso social, militar y ritual. Era parte fundamental de los cultos a Dionisio y a Cibeles, acompañando danzas extáticas y ceremonias místicas. Asimismo, se tocaban para amenizar reuniones, banquetes y festividades públicas, así como su sonido penetrante marcaba el paso y ayudaba a regular la cadencia de los remeros en los trirremes de guerra o a coordinar los movimientos de los atleta.

En cuanto a su origen, según la mitología griega, Atenea inventó el primer aulós o flauta utilizando huesos de ciervo, aunque dicen que lo arrojó al notar cómo se le deformaba el rostro al soplarlo; el sátiro Marsias lo recogió y desafió con él al dios Apolo.