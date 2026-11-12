Despidos masivos: dos importantes ciudades de Buenos Aires se movilizan contra Milei por la crisis laboral

La crisis social desatada por el gobierno de Javier Milei genera profundas consecuencias en diferentes ciudades del país. Trabajadores, afiliados y vecinos de las localidades de Bahía Blanca y Tornquist protagonizan este jueves una jornada de movilizaciones en la provincia de Buenos Aires en rechazo a la disolución de la obra social de las Fuerzas Armadas y al cierre de la histórica planta industrial Papelera del Sur.

{{{htmlAmp}}}

En Bahía Blanca, donde Milei ganó con casi el 64% en 2023, el conflicto se centra en el proceso de disolución y liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), formalizado por el Gobierno nacional a través del Decreto 1286/2026. De acuerdo con los datos difundidos por la comunidad y los empleados del sector, la medida derivó en el cierre de dos farmacias y un policonsultorio, donde se desempeñaban 83 trabajadores, además de la delegación de Puerto Belgrano.

Para visibilizar el rechazo a las cesantías y al cese de las prestaciones médicas, trabajadores y afiliados convocaron desde las 12:30 a una caravana de automóviles, motos y bicicletas con banderas argentinas, con punto de partida en la farmacia de la ex IOSFA en Puerto Belgrano, junto al puesto de acceso Nº 2 de la Base Naval.

Desde los gremios y el personal afectado advirtieron sobre las consecuencias de la medida tanto a nivel nacional como local: según señalaron los trabajadores de la farmacia bahiense, el cierre de las 31 sucursales propias en todo el país dejaría sin empleo a unas 1.500 personas. En la ciudad del sudoeste bonaerense se estima que hay alrededor de 12.000 afiliados afectados, muchos de ellos vinculados a las Fuerzas Armadas, quienes dependían de estos centros para acceder a tratamientos complejos, como los oncológicos, y medicamentos de alto costo.

El secretario general de ATE Punta Alta, Pablo Mendoza, expresó su preocupación por el escenario sanitario local y sostuvo que, dada la cantidad de afiliados que posee la obra social en la zona, se producirá "una crisis sanitaria terrible". Esta protesta da continuidad a las manifestaciones realizadas días atrás en Punta Alta, bajo la consigna "La salud es un derecho, no un negocio", y a una marcha en el centro que, según los organizadores, reunió a cerca de 2.000 personas entre empleados, afiliados, sindicatos y referentes políticos.

En las últimas horas, el Gobierno nacional formalizó la apertura de un Régimen de Retiro Voluntario para los empleados de la planta permanente. La medida, oficializada mediante la Disposición 721/2026 firmada por el administrador en liquidación Gonzalo Secchi y publicada en el Boletín Oficial, establece una ventana de inscripción entre el 12 y el 26 de noviembre de 2026 para el personal regido por la Ley 25.164. La iniciativa contrasta con la situación del personal precarizado de algunas provincias, donde el cierre inminente de centros médicos y delegaciones dejará sin empleo a trabajadores contratados que no acceden a las indemnizaciones del régimen permanente.

En Bahía Blanca, donde Milei ganó con casi el 64% en 2023, el conflicto se centra en el proceso de disolución y liquidación de IOSFA. (Foto: Info Gremiales).

Masiva marcha en Tornquist por el cierre de Papelera del Sur

En paralelo, durante la mañana de este jueves se llevó a cabo una movilización en el centro de Tornquist bajo la consigna "En apoyo a los papeleros", impulsada por vecinos de la localidad tras el cierre definitivo de la planta Papelera del Sur y el despido de sus 160 trabajadores.

La decisión fue comunicada la semana pasada por el Grupo HZ, propietario de la firma de capitales argentinos, poniendo fin a 66 años de actividad en el distrito. Tanto desde el sindicato papelero como desde las autoridades municipales indicaron que la medida resultó inesperada y señalaron que no lograron establecer contacto con los dueños del grupo empresarial para evaluar alternativas.

Masiva movilización en apoyo a los trabajadores de la Papelera del Sur. (Foto: Frente a Cano).

La compañía justificó el cierre por la falta de rentabilidad y las dificultades para competir con los productos importados. “Tenemos una máquina bastante vieja y se hace imposible competir con la cartulina que está entrando de afuera, tanto por la cantidad como por los costos”, señaló Gustavo Lanaro, secretario general del sindicato papelero, en declaraciones a Noticias Tornquist.

El desenlace se produjo después de un proceso de deterioro que se había profundizado durante 2025. En ese momento, los trabajadores denunciaban que la fábrica funcionaba apenas unos 15 días por mes y que la empresa aplicaba suspensiones con una reducción salarial del 30%. La plantilla, que entonces rondaba los 200 empleados, ya había sufrido despidos.

Por su parte, el delegado gremial Mauro Herrada, trabajador de la firma desde hace 20 años, detalló que la empresa convocó de manera sorpresiva a una reunión en Bahía Blanca el pasado miércoles, donde informó a los representantes sindicales que el cierre definitivo obedecía a que "los números no dan".

Según relató el representante sindical a Radio Altos, la compañía había realizado una importante inversión en 2024 a la espera de una reactivación económica que permitiera recuperar los niveles históricos de producción, tras más de dos años de baja actividad. Herrada fue contundente contra las políticas de los gobiernos de derecha: "Esta empresa había sorteado al gobierno de Macri; en ese momento habíamos estado suspendidos, con rebajas salariales, vacaciones anticipadas, pero se pudo sortear. Ahora no se pudo". Además, destacó el impacto económico que la pérdida de estos 160 empleos formales representa para el comercio y la vida cotidiana de toda la comunidad de Tornquist.