Desesperada búsqueda de dos jóvenes: el auto apareció calcinado y no hay rastros de ellos

Los jóvenes desaparecieron en Florencio Varela y hasta ahora no hay novedades de su paradero. El domingo hallaron dos cuerpos en un auto pero descartaron que se trate de ellos.

Dos jóvenes desaparecieron el viernes en el partido bonaerense de Florencio Varela y son buscados intensamente. El auto con el que se trasladaban fue hallado calcinado pero sin rastros de ellos. Por otro lado, el domingo se encontraron dos cuerpos en una camioneta en Guernica pero los familiares descartaron en principio que se trate de los dos jóvenes. Sus allegados señalaron que todavía "no hay novedades" y reclamaron la "aparición con vida de los chicos".

Se trata de Lautaro Morello, de 18 años y Lucas Escalante, de 26, que son buscados desde hace más de 24 horas, luego de que Lautaro se fuera el viernes por la tarde con su amigo Lucas en un auto marca BMW de color azul, a celebrar el partido que Argentina le ganó a Países Bajos por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022. La familia hizo la denuncia de desaparición el viernes por la noche en la comisaría cuarta de Florencio Varela.

Tras la denuncia, en auto en el que se trasladaban apareció calcinado en la Ruta 53 a la altura de la localidad de La Capilla, también partido de Florencia Varela, pero sin ningún indicio de los jóvenes. La hermana de Lautaro, Lorena Escalante, dijo que están "muy desesperados" y aclaró que "es mentira que es un ajuste de cuentas, ajuste de narcos'' y enfatizó: "Somos todos laburantes. Lucas es una persona muy buena y no conocemos a Lautaro, pero no dudamos de que también lo sea".

"Desde el sábado estamos en la puerta de la comisaría. Nos dividimos para buscarlos, buscamos en Parque Pereyra Iraola (La Plata) y recorrimos hospitales", contó Luciana y agregó que a su mamá Lautaro le dijo que "iba a tomar una gaseosa y volvía enseguida".

Hallazgo de dos cuerpos e hipótesis de secuestro

En medio de la búsqueda, este domingo, la Policía encontró dos cuerpos en una camioneta Renault Berlingo en una zona descampada de la localidad bonaerense de Guernica, pero madre de Lautaro, Estefanía, aclaró que la noticia le "destrozó el corazón", pero que después le aclararon "que tenían bracket y ellos no tenían”.

En este marco, la mujer sostuvo el móvil de un secuestro y dijo que ayer cerca de las 13 llamaron a su hermana "por WhatsApp y le preguntaron si era la hermana de Lautaro y de atrás se escuchaba alguien que tenía la boca tapada”.

“Si alguien lo tiene a mi hijo que me lo devuelva, es un nene que va al colegio, que lava autos en mi casa, que me dice 'mamá estoy acá o allá, hablo con mi hijo todo el tiempo, no puede pasar esto”, aseveró. Y agregó; “Si a mi hijo se lo llevaron es porque estaba en un lugar y momento incorrecto”.

Por otra parte, Estefanía señaló que Lucas era el novio de su sobrina, pero que ella no sabía que seguía teniendo un vínculo con Lautaro. “No quería que Lautaro se junte con Lucas porque manejaba el auto fuerte y toda la vida cuidé a mi hijo”; destacó, al tiempo que remarcó la diferencia de edad entre ambos ya que Lucas tiene 26 años y Lautaro 18.

El viernes a las 23.30, la madre de Lautaro, Estefanía Nataly Morello, denunció la desaparición de su hijo en la comisaría cuarta de Florencio Varela. Según consta en la denuncia, Lautaro se fue con su amigo Lucas en un auto marca BMW de color azul, luego del partido que Argentina le ganó a Países Bajos por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022.

En ese momento, Morello vestía camiseta de la selección Argentina, jeans modelo Mom celeste, y zapatillas negras marca Vans. Es delgado, cabello negro corto, tez blanca, ojos color café, mide 1,60 y no posee tatuajes. La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal N° 2 de Quilmes.