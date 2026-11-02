Descuentos Cuenta DNI que llegan en noviembre 2026: cuándo se puede comprar con el 35% en carnicerías y beneficios que hay

Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renovó su esquema de descuentos para noviembre de 2026 con promociones en distintos rubros y beneficios especiales para las compras de alimentos. Una de las ofertas más esperadas es el 35% de ahorro en carnicerías, granjas y pescaderías, una oportunidad para aliviar el gasto familiar en productos de consumo cotidiano.

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La nueva grilla también contempla reintegros en ferias y mercados bonaerenses, supermercados, farmacias, librerías, comercios de barrio y locales gastronómicos. Los beneficios se distribuyen durante toda la semana y tienen distintos topes de devolución, por lo que conocer los días de vigencia y las condiciones de pago resulta fundamental para aprovecharlos.

Cuenta DNI: cuándo se puede aprovechar el 35% de descuento en carnicerías

Uno de los beneficios destacados de noviembre es la promoción especial para comprar carne, pollo y pescado en comercios adheridos.

El descuento alcanza el 35% en carnicerías, granjas y pescaderías, con un tope de reintegro de $6.000 por persona. Para alcanzar ese máximo, se necesita realizar compras por aproximadamente $17.150.

La promoción tiene carácter especial y no debe confundirse con el descuento habitual en comercios de cercanía. Este último ofrece un 20% de ahorro de lunes a viernes, con un tope semanal de $6.000 por persona y consumos de hasta $30.000 para alcanzar el reintegro máximo.

Además, Cuenta DNI mantiene otros beneficios para organizar las compras del mes:

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona.

40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona. Comercios de cercanía: 20% de ahorro de lunes a viernes, con un tope semanal de $6.000.

20% de ahorro de lunes a viernes, con un tope semanal de $6.000. Veterinarias y pet shops: 30% de descuento los sábados, con un tope de $8.000 por semana.

30% de descuento los sábados, con un tope de $8.000 por semana. Gastronomía: 25% de ahorro los sábados y domingos, con un tope semanal de $8.000.

25% de ahorro los sábados y domingos, con un tope semanal de $8.000. YPF Full: 25% de descuento los sábados y domingos en gastronomía, con un tope de $8.000 por semana. No incluye combustibles.

25% de descuento los sábados y domingos en gastronomía, con un tope de $8.000 por semana. No incluye combustibles. Universidades: 40% de descuento todos los días en buffets, kioscos y fotocopiadoras adheridas, con un tope semanal de $6.000.

40% de descuento todos los días en buffets, kioscos y fotocopiadoras adheridas, con un tope semanal de $6.000. Marcas destacadas: 30% de ahorro todos los días, con un tope mensual de $15.000 por comercio y por persona.

Cuenta DNI.

Todos los descuentos de Cuenta DNI en supermercados, farmacias y librerías

Las promociones de noviembre también incluyen beneficios especiales en cadenas de supermercados y otros comercios. En estos casos, los días de vigencia y los porcentajes varían según el establecimiento.

Este es el cronograma de las principales ofertas:

Lunes: 20% de descuento en supermercados Día mediante NFC y 10% en librerías adheridas, sin tope de reintegro.

20% de descuento en supermercados Día mediante NFC y 10% en librerías adheridas, sin tope de reintegro. Martes: 15% de ahorro en Nini Mayorista y en supermercados adheridos del interior bonaerense. También continúa el 10% en librerías.

15% de ahorro en Nini Mayorista y en supermercados adheridos del interior bonaerense. También continúa el 10% en librerías. Miércoles: 10% de descuento en Carrefour, La Anónima y Josimar. Además, hay un 15% en supermercados del interior bonaerense y 10% en farmacias y perfumerías, sin tope.

10% de descuento en Carrefour, La Anónima y Josimar. Además, hay un 15% en supermercados del interior bonaerense y 10% en farmacias y perfumerías, sin tope. Jueves: 20% de ahorro en Chango Más mediante NFC y 10% en farmacias y perfumerías. Mostaza también ofrece descuentos especiales.

20% de ahorro en Chango Más mediante NFC y 10% en farmacias y perfumerías. Mostaza también ofrece descuentos especiales. Viernes: 15% de descuento en Supercoop y Cooperativa Obrera, en las sucursales adheridas. También continúa el beneficio de comercios de cercanía.

15% de descuento en Supercoop y Cooperativa Obrera, en las sucursales adheridas. También continúa el beneficio de comercios de cercanía. Sábado: 15% de ahorro en Supercoop y Cooperativa Obrera, además de los beneficios en veterinarias y pet shops.

15% de ahorro en Supercoop y Cooperativa Obrera, además de los beneficios en veterinarias y pet shops. Domingo: continúan las promociones en gastronomía, YPF Full, ferias y mercados bonaerenses.

En el caso de Mostaza, hay un 25% de descuento pagando con dinero en cuenta, con un tope semanal de $8.000, y un 30% mediante NFC con tarjetas de crédito o débito, con un tope de $15.000 por semana y por persona. Los beneficios rigen los jueves y viernes.

También se mantiene la posibilidad de pagar en hasta tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Provincia vinculadas a Cuenta DNI, en comercios adheridos de rubros no alimentarios.

Cómo obtener los descuentos de Cuenta DNI

Antes de realizar una compra, conviene revisar las condiciones de cada promoción: