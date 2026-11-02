Descuentos Cuenta DNI que llegan en noviembre 2026: cuándo se puede comprar con el 35% en carnicerías y beneficios que hay

Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renovó su esquema de descuentos para noviembre de 2026 con promociones en distintos rubros y beneficios especiales para las compras de alimentos. Una de las ofertas más esperadas es el 35% de ahorro en carnicerías, granjas y pescaderías, una oportunidad para aliviar el gasto familiar en productos de consumo cotidiano.
La nueva grilla también contempla reintegros en ferias y mercados bonaerenses, supermercados, farmacias, librerías, comercios de barrio y locales gastronómicos. Los beneficios se distribuyen durante toda la semana y tienen distintos topes de devolución, por lo que conocer los días de vigencia y las condiciones de pago resulta fundamental para aprovecharlos.
Cuenta DNI: cuándo se puede aprovechar el 35% de descuento en carnicerías
Uno de los beneficios destacados de noviembre es la promoción especial para comprar carne, pollo y pescado en comercios adheridos.
El descuento alcanza el 35% en carnicerías, granjas y pescaderías, con un tope de reintegro de $6.000 por persona. Para alcanzar ese máximo, se necesita realizar compras por aproximadamente $17.150.
La promoción tiene carácter especial y no debe confundirse con el descuento habitual en comercios de cercanía. Este último ofrece un 20% de ahorro de lunes a viernes, con un tope semanal de $6.000 por persona y consumos de hasta $30.000 para alcanzar el reintegro máximo.
Además, Cuenta DNI mantiene otros beneficios para organizar las compras del mes:
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona.
- Comercios de cercanía: 20% de ahorro de lunes a viernes, con un tope semanal de $6.000.
- Veterinarias y pet shops: 30% de descuento los sábados, con un tope de $8.000 por semana.
- Gastronomía: 25% de ahorro los sábados y domingos, con un tope semanal de $8.000.
- YPF Full: 25% de descuento los sábados y domingos en gastronomía, con un tope de $8.000 por semana. No incluye combustibles.
- Universidades: 40% de descuento todos los días en buffets, kioscos y fotocopiadoras adheridas, con un tope semanal de $6.000.
- Marcas destacadas: 30% de ahorro todos los días, con un tope mensual de $15.000 por comercio y por persona.
Todos los descuentos de Cuenta DNI en supermercados, farmacias y librerías
Las promociones de noviembre también incluyen beneficios especiales en cadenas de supermercados y otros comercios. En estos casos, los días de vigencia y los porcentajes varían según el establecimiento.
Este es el cronograma de las principales ofertas:
- Lunes: 20% de descuento en supermercados Día mediante NFC y 10% en librerías adheridas, sin tope de reintegro.
- Martes: 15% de ahorro en Nini Mayorista y en supermercados adheridos del interior bonaerense. También continúa el 10% en librerías.
- Miércoles: 10% de descuento en Carrefour, La Anónima y Josimar. Además, hay un 15% en supermercados del interior bonaerense y 10% en farmacias y perfumerías, sin tope.
- Jueves: 20% de ahorro en Chango Más mediante NFC y 10% en farmacias y perfumerías. Mostaza también ofrece descuentos especiales.
- Viernes: 15% de descuento en Supercoop y Cooperativa Obrera, en las sucursales adheridas. También continúa el beneficio de comercios de cercanía.
- Sábado: 15% de ahorro en Supercoop y Cooperativa Obrera, además de los beneficios en veterinarias y pet shops.
- Domingo: continúan las promociones en gastronomía, YPF Full, ferias y mercados bonaerenses.
En el caso de Mostaza, hay un 25% de descuento pagando con dinero en cuenta, con un tope semanal de $8.000, y un 30% mediante NFC con tarjetas de crédito o débito, con un tope de $15.000 por semana y por persona. Los beneficios rigen los jueves y viernes.
También se mantiene la posibilidad de pagar en hasta tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Provincia vinculadas a Cuenta DNI, en comercios adheridos de rubros no alimentarios.
Cómo obtener los descuentos de Cuenta DNI
Antes de realizar una compra, conviene revisar las condiciones de cada promoción:
- Comercios adheridos: no todos los locales que aceptan Cuenta DNI participan de los descuentos. Es importante consultar el listado oficial.
- Medios de pago: algunas promociones requieren pagar con QR o Clave DNI, mientras que otras exigen tecnología NFC.
- Topes de reintegro: los límites pueden ser semanales, mensuales o no tener tope, según el rubro.
- Acreditación: el reintegro se realiza de acuerdo con las condiciones de cada beneficio.