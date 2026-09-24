Descuentos en combustibles en Banco Nación: qué día se puede ahorrar hasta el 20% en septiembre 2026

Cargar nafta o gasoil representa uno de los gastos habituales para quienes utilizan el auto a diario. En septiembre de 2026, Banco Nación mantiene una promoción que permite obtener un 20% de reintegro en combustible todos los viernes, siempre que se cumplan las condiciones establecidas para el beneficio.

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La promoción comenzó el 1° de septiembre y se extiende hasta el 31 de enero de 2027. En el caso de septiembre, el próximo viernes para aprovecharla será el 25 de septiembre. El reintegro tiene un límite de $10.000 por cliente y por mes, por lo que es posible distribuir las cargas durante los distintos viernes hasta alcanzar ese máximo.

Descuentos en combustible con Banco Nación: qué día se puede aprovechar

El beneficio se puede utilizar todos los viernes en las estaciones de servicio adheridas. Durante septiembre, por lo tanto, las fechas de aplicación son los viernes del mes, incluido el 25 de septiembre, mientras que la promoción continuará durante los meses siguientes hasta enero de 2027.

El descuento alcanza a estaciones adheridas de YPF, Shell, Axion, Gulf y DAPSA. En Axion, por ejemplo, la propia compañía confirma que el beneficio del Banco Nación consiste en un 20% de devolución los viernes de septiembre, con un tope de $10.000 mensuales.

Combustibles.

Un punto importante es que el beneficio no implica una devolución ilimitada del 20%: una vez que el cliente alcanza los $10.000 de reintegro durante el mes, las cargas posteriores no generan una devolución adicional hasta el siguiente período.

Cómo acceder al 20% de reintegro de Banco Nación

Para acceder a la promoción no alcanza con ser cliente del Banco Nación. El pago debe realizarse presencialmente mediante MODO desde BNA+, utilizando una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por Banco Nación.

El mecanismo es el siguiente:

Acercarse un viernes a una estación de servicio adherida. Realizar la carga de combustible. Pagar mediante MODO BNA+. Utilizar una tarjeta de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación. Recibir el reintegro correspondiente, de acuerdo con el monto gastado y el tope mensual vigente.

La promoción no es válida para pagos realizados con saldo en cuenta. Además, la cuenta monetaria asociada a MODO BNA+ debe estar vinculada al cliente para acceder al beneficio.

Cuánto hay que gastar para ahorrar $10.000