Descubren en Europa los restos de un Titanosaurio y podría tratarse del más grande del continente. Foto: Àngel Galobart

Un equipo de paleontólogos recuperó los restos de un gigante hervíboro en el yacimiento de Molí del Piteu, cerca de la localidad de Isona, España. Se trata de un titanosaurio cuyo cuello habría alcanzado los siete metros de longitud y que podría convertirse en uno de los ejemplares más extraordinarios hallados en Europa.

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Los restos podrían superar en tamaño a otros titanosaurios encontrados en la región. Además, el material recuperado incluye partes del cráneo, las extremidades delanteras y la zona de la cintura escapular, elementos que podrían ayudar a determinar si se trata de una especie hasta ahora desconocida.

Manejar los restos fósiles encontrados fue una difícil tarea para el equipo de paleontólogos. Foto: Àngel Galobart

El material fósil recuperado pertenece a un titanosaurio, un grupo de dinosaurios herbívoros de gran tamaño que vivió durante el período Cretácico. El hallazgo podría superar el récord de otros ejemplares conocidos en Europa, entre ellos el Abditosaurus, cuyos fósiles también fueron encontrados en el Pallars Jussà y permitieron estimar una longitud de entre 15 y 18 metros.

Las primeras observaciones indican que el nuevo ejemplar tendría costillas más largas que las del Abditosaurus. Sin embargo, todavía es necesario estudiar los huesos en profundidad para establecer sus dimensiones y determinar si efectivamente se trata de un dinosaurio más grande.

La posibilidad de que corresponda a una especie desconocida también está en evaluación. Para confirmarlo, los especialistas deberán retirar la roca que rodea los fósiles, preparar cada pieza y analizar sus características anatómicas.

Un fósil de 18 toneladas que permaneció millones de años bajo tierra

La extracción del material fue una tarea compleja. El bloque que contenía los restos mide aproximadamente siete metros de largo por dos de ancho y pesa alrededor de 18 toneladas. Para protegerlo durante el traslado, los investigadores lo envolvieron en una estructura de resina acrílica, hierro y poliuretano, una especie de cubierta que permitió moverlo con maquinaria pesada.

Durante la carga, una parte del bloque se desprendió, por lo que el equipo deberá evaluar si el incidente afectó alguno de los huesos. Una vez finalizado el traslado, comenzará el trabajo de preparación y estudio de los restos, un proceso que puede llevar varios años. El yacimiento también aportó otros indicios sobre el ecosistema de aquella época. Entre los materiales encontrados hay dientes de dinosaurios carnívoros, que podrían aportar información sobre la relación entre las distintas especies que habitaban la zona.