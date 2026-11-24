Un grupo de biólogos marinos de distintos países reveló el descubrimiento de dos especies nuevas de tardígrados marinos en el monte submarino Senghor, una formación volcánica situada en el Atlántico oriental, cerca del archipiélago de Cabo Verde, frente a la costa occidental africana.

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Estos hallazgos se publicaron en la revista ZooKeys, basándose en muestras de sedimento recogidas en 2009 durante una expedición realizada por el buque alemán Meteor. Aunque los tardígrados son conocidos comúnmente como “osos de agua” y suelen habitar ambientes terrestres como musgos y líquenes, estas nuevas especies corresponden a formas marinas que habitan en ambientes mucho más profundos y específicos.

Las especies marinas de tardígrados, que pertenecen mayormente al grupo Heterotardigrada, presentan características distintivas como placas que funcionan como armaduras, apéndices sensoriales complejos y garras ornamentadas. Las dos nuevas especies bautizadas como Megastygarctides hekatae y Parastygarctus potercha viven en los sedimentos ubicados entre 100 y 130 metros bajo la superficie, en la cima del monte Senghor.

En total, el equipo identificó 20 tipos diferentes de tardígrados en las muestras tomadas en la cima del monte submarino, mientras que un sitio cercano en aguas profundas a casi 3.300 metros de profundidad registró solo dos tipos. Esta diferencia tan marcada apoya la idea de que los montes submarinos actúan como auténticos puntos de concentración de biodiversidad en el océano.

El doctor Alexander Kieneke, del Centro Alemán de Investigación de la Biodiversidad Marina Senckenberg am Meer, afirmó: “La marcada diferencia en el número y la diversidad de tardígrados que encontramos en la meseta y en el fondo marino profundo es una prueba más de que los montes submarinos pueden ser auténticos oasis de biodiversidad, incluso para organismos que apenas son visibles a simple vista”.

Además, Kieneke recordó que en el Banco Faroe, otra meseta del Atlántico, se han detectado hasta 35 especies de tardígrados, aunque destacó que el mar profundo está poco explorado, lo que indica que la biodiversidad podría ser aún mayor en otras zonas.

Las muestras se recogieron en 2009 con el buque Meteor.

Megastygarctides hekatae mide menos de 200 micrómetros, es decir, menos de 0,2 milímetros, y se distingue por tener estructuras en forma de espinas cerca de su apertura genital, un rasgo hasta ahora observado solo en una especie anterior. Por su parte, Parastygarctus potercha es aún más pequeño, con aproximadamente 70 micrómetros, y presenta una particularidad: conserva características juveniles en la etapa adulta, como tener menos garras que sus parientes.

El doctor Roman Trokhymchuk, investigador del Centro de Biodiversidad Naturalis en los Países Bajos y también del Centro Alemán, explicó: “Detectamos las dos nuevas especies en muestras de sedimentos recogidas durante una expedición a bordo del buque de investigación Meteor en el monte submarino Senghor”. Además, destacó que esta fue “la primera investigación sistemática de la fauna de tardígrados marinos en este monte submarino”.

En la cima hallaron 20 tipos; en aguas profundas, solo dos.

El monte Senghor es una cumbre volcánica submarina situada en el Atlántico tropical oriental, cerca del archipiélago de Cabo Verde, y los sedimentos de su cima fueron la fuente de todas las muestras analizadas. El hallazgo de 20 grupos diferentes de tardígrados en ese lugar confirma que estos montes submarinos son hábitats especialmente ricos en especies para estos organismos microscópicos.