Desesperada búsqueda de una mujer en Moreno: dijo "ahora vengo" y hace una semana no aparece

La mujer fue vista por última vez cuando salió de su casa en Moreno el martes pasado. La familia contó que la policía no quiso tomarles la denuncia.

Una mujer se encuentra desaparecida desde hace una semana cuando salió de su casa en Moreno el martes pasado para hacer un trámite y todavía no volvió. Al momento de su desaparición, no llevaba documentos ni celular ni sube. La familia contó que la policía no quiso tomarles la denuncia.

Se trata de Elizabeth Susana Cáceres, de 42 años, madre de cuatro hijos, entre ellos, una bebé de un año y medio. La mujer salió de su domicilio del Barrio Trujui el martes 8 de noviembre por la tarde para pagar una deuda y no volvió, según sus familiares. Cáceres mide 1,50, es rubia y de ojos verdes. Al momento de su desaparición llevaba puesto un short de jean azul.

Según relató su familia, Susana Cáceres salió de su casa en la localidad de Moreno el martes pasado y dijo "ahora vengo". Desde entonces, nadie sabe nada de su paradero y comenzaron una búsqueda desesperada. "Desde el martes no tenemos ninguna novedad, no hay nada concreto ni respuestas que nos dé señal sobre dónde podría estar. No nos quisieron tomar la denuncia en la comisaría. Los días pasan y no sabemos qué le pasó. Pasan los días y es angustiante", relató Adriana, una de sus primas, a TN.

Algunas versiones indicaron que el miércoles por la madrugada la vieron junto a su ex cuñado —hermano de su última ex pareja— pero no fue confirmado. Asimismo, trascendió que esa ex pareja estuvo en la casa de Cáceres en los últimos días, con una moto que pertenece a Susana.

Por su parte, la familia teme a algunos amigos de Susana que tenían "mala reputación en el barrio". Además mencionaron un dinero que había cobrado en los últimos días y también sospechan que le pudieron hacer algún daño.

Apareció con vida el niño de 2 años que buscaban en Santa Fe: fue encontrado en Lomas de Zamora

El niño de 2 años que era buscado en la ciudad de Santa Fe desde el sábado pasado fue encontrado "sano y salvo". Según informaron voceros judiciales a Télam, el chico estaba en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora y ahora está siendo trasladado para reunirse con su madre. El caso trascendió este miércoles, cuando las autoridades requirieron colaboración para ubicar al niño, quien había sido visto por última vez el sábado 29 de octubre junto a su padre, aunque ahora dicen que era "un hombre de su entorno familiar".

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe informó que "fue encontrado sano y salvo el niño, quien era buscado a raíz de una denuncia de paradero realizada por su madre en la ciudad de Santa Fe". "En virtud de gestiones realizadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe y de diversas diligencias judiciales ordenadas por el MPA, el menor fue hallado en el partido de Lomas de Zamora de la provincia de Buenos Aires", añadió el organismo judicial.

Ahora, luego de trámites de rutina realizados en la sede de la Delegación Departamental de Investigación (DDI) de Lomas de Zamora, tanto el niño como el adulto con el que se encontraba se encuentran regresando a la ciudad de Santa Fe, acompañados por personal de la Secretaría de Derechos Humanos y el fiscal Marcelo Fontana.