Se cumplen 12 días de la desaparición de Nancy Estela Godoy, la docente rural de 52 años cuyo último contacto con su familia fue el pasado 7 de octubre. En ese momento, se encontraba en una estancia cercana a la escuela donde trabajaba, en una zona de difícil acceso del departamento Esquina, en la provincia de Corrientes. La investigación avanza con un detenido y pericias clave sobre los elementos secuestrados en su vivienda.

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La palabra del gobernador

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, se refirió al caso en la Casa de Gobierno y confirmó los avances: "Está en etapa de investigación, hay hipótesis, hay detenidos. Tenemos que buscar y trabajar para terminar de esclarecer". Además, aseguró que desde el viernes al mediodía, cuando llegó la denuncia, se pusieron a trabajar: "Estamos trabajando en conjunto con la Justicia y mandando todos los recursos posibles".

El allanamiento y los elementos secuestrados

El fiscal a cargo de la investigación, Javier Mosquera, confirmó que la mujer estuvo en el establecimiento educativo antes de que se perdiera su rastro. Asimismo, brindó detalles sobre el resultado de un allanamiento que se llevó a cabo en la casa de un peón rural, detenido como uno de los principales sospechosos del caso. "En la mañana del sábado se hicieron allanamientos en su vivienda buscando elementos de la maestra pero no hay nada, solamente se encontraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojas. Se mandó al Instituto Médico Forense para corroborar si es sangre humana y determinar el grupo y factor para una posterior prueba de ADN", explicó.

Este lunes, la familia se presentó en la sede fiscal para recibir información sobre cómo avanza la causa. Una vez allí, el fiscal Mosquera les comunicó que todavía aguarda el resultado de las pericias realizadas a los objetos encontrados en la casa del, hasta el momento, único detenido en la causa. "Está todo en Goya. Salen los resultados y ahí nos avisarán", explicó Sebastián, el hijo menor de Nancy.

Los últimos movimientos y el mensaje que no llegó

La docente fue trasladada hasta el casco de la estancia El Curupí y luego continuó a caballo, presuntamente acompañada por otra mujer en un trayecto que demanda cerca de dos horas. "La docente estuvo en la escuela, está comprobado", afirmó el fiscal. Una testigo dijo que vio por última vez a Nancy el viernes 9, a las 14, cuando habría salido del inmueble escolar para llenar unos baldes con agua. Sin embargo, la familia duda de esta versión.

Con evidente angustia, Sebastián contó detalles sobre la última comunicación con su madre. "Fue el día miércoles (7 de octubre). Ella me escribió primero y yo cuando le respondí, cerca de las 21, ya no marcaban las dos tildes. Primero me puso 'cómo estás' por WhatsApp, todo abreviado, y después me mandó por mensaje de texto. A veces no le entraban los mensajes o no tenía señal, y me escribía por mensaje", explicó. Al ser consultado por la versión de la testigo, fue tajante: "Yo no confío en ninguno de ellos. Son los únicos con los que mi mamá tenía contacto ahí".

La inspección en la escuela

Durante una inspección ocular, los investigadores encontraron el inmueble cerrado y sin signos de desorden. Mosquera indicó que había un trapo colocado en la puerta para impedir el ingreso de agua, un detalle que, según relató, permitiría establecer que la maestra acondicionó el lugar antes de retirarse. La pesquisa también considera como un dato objetivo la última comunicación registrada desde el teléfono de Godoy: fue el 7 de octubre a las 20:43. Hasta el momento, no fueron localizados ni el teléfono celular ni el bolso de la docente.

El operativo de búsqueda y el refuerzo de la investigación

La Policía de Corrientes desplegó 90 efectivos, drones, perros y caballos en la zona de búsqueda. Las tareas se desarrollan en un terreno con sectores anegados, maleza y escasa conectividad. "El terreno juega en contra porque hay lugares donde hay metro y medio de agua y una extensión enorme", describió Mosquera. Para reforzar las comunicaciones, los equipos trasladaron una antena de Starlink al lugar. Las tareas son supervisadas por el ministro de Seguridad, Adán Gaya, y el jefe de la Policía provincial, Miguel Ángel Leguizamón.

El fiscal general de Corrientes, César Sotelo, dispuso este lunes el refuerzo de la investigación. A través de la resolución N° 59, dispuso que la titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas n.° 3 de Capital, María Andrea González, se sume a la causa dada su complejidad y la condición de vulnerabilidad de la víctima.