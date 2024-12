Los rastrillajes pusieron en jaque una hipótesis crucial en el caso Loan y los familiares apuntan a Laudelina: "Víctimas de una trampa"

A más de seis meses de la desaparición de Loan Danilo Peña, la Justicia terminó con los operativos pendientes en las lagunas alrededor de la casa donde se desarrolló el almuerzo y cerca de la casa de campo de dos de los imputados, Victoria Caillava y Carlos Pérez. Los rastrillajes, de los que participaron perros especializados en rastrear restos humanos en ambientes acuáticos, habían quedado pendientes desde hace varias semanas tras el pedido de la querella y el reclamo porque, según entendía la familia del pequeño y la jueza, no se habían realizado bien durante los primeros días de búsqueda.

Fuentes judiciales confirmaron a El Destape que todos los operativos en las lagunas y bañados realizados los últimos días no arrojaron ningún tipo de rastro del pequeño que está desaparecido desde hace más de 6 meses. Además, explicaron que en el lugar se trabajó con binomios de perros que detectan restos humanos bajo agua, bomberos, policías y buzos tácticos. Además, se utilizaron kayaks y botes para poder recorrer los espejos de agua y analizar sectores donde la abundante vegetación complicaban los operativos. Es por eso que en las últimas horas sumaron una delegación de bomberos de Concepción del Uruguay con canes especializados y personal del SIFEBU.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El abogado de la familia de Loan, Juan Pablo Gallego, aseguró que “por primera vez en todo este tiempo el operativo se hizo con un profesionalismo absoluto” y destacó que el resultado negativo de los rastrillajes “permite descartar otras hipótesis y fortalecer la investigación central sobre la sustracción y ocultamiento”. Además, el abogado consideró que con la futura declaración de Macarena y Camila Peña se está “más cerca de encontrarlo”, ya que considera que “Laudelina y Macarena saben absolutamente todo lo que hicieron desde el momento cero” por eso es fundamental que declaren quienes todavía no fueron imputadas. Por otra parte, el abogado de los padres de Loan se refirió a los siete imputados en la causa y consideró que “no son un grupo tan sofisticado como para que esto no se pueda resolver”, al tiempo que aseguró que “inicialmente no parecen un grupo organizado pero luego se formó otro grupo para encubrir la verdad”.

En cuanto al estado de los padres del pequeño, Gallego contó que “se sienten que fueron víctimas de una trampa” y destacó que “la familia se siente traicionada por Laudelina que es quien guió a los otros a la trampa”. Es por eso que con los últimos resultados, la familia de Loan cree que están más cerca de saber lo que ocurrió ese 13 de junio y de obtener respuestas de los siete imputados en la causa. En ese sentido, la familia del pequeño todavía reclama la prisión domiciliaria que le concedieron a Mónica Millapì pero se muestran conformes con que sigan en la cárcel Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Laudelina Peña, Carlos Pérez, Victoria Caillava y Walter Maciel, quienes están imputados por la sustracción y ocultamiento del menor de 10 años y, en el caso del ex comisario y la ex funcionaria también por amenazas. Para ellos, la prisión preventiva fue ratificada y extendida por el plazo máximo legal de dos años.

Mientras tanto, María y José volvieron a viajar de Corrientes a Buenos Aires para seguir reclamando por la aparición de Loan. Los padres del chiquito grabaron un mensaje junto a su abogado donde le piden “a todos los argentinos que nos ayuden a buscar a Loan” y reclaman “queremos saber la verdad”. En una publicación realizada por Juan Pablo Gallego, María Noguera y José Peña pidieron “Justicia por Loan” y remarcaron que es “el grito y el deseo de todo un país”.

Fuentes judiciales confirmaron que ahora se tomarán unos días para analizar el trabajo realizado en las lagunas y se espera que después de Navidad empiece una nueva ronda de declaraciones testimoniales donde entrarían las citaciones a las primas del pequeño, Macarena y Camila. Los investigadores entienden que si vuelven a encontrar algún tipo de contradicción en sus relatos, las primas de Loan podrían enfrentar “consecuencias severas”. Para la Justicia se abre ahora una nueva etapa de investigación ya que sienten, como afirma la querella, que “se está más cerca de obtener respuestas certeras” y de poder responder a las preguntas que se repite desde hace más de 6 meses, ¿dónde está y qué pasó con Loan?