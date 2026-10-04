Desaparición de Axel González: solicitaron investigar la cremación de los restos de 80 personas

Los abogados que intervienen en la causa por la desaparición de Axel González solicitaron informes sobre una contratación de la Municipalidad de Resistencia para la cremación de 80 restos de cadáveres, con el fin de establecer si hubo personas sin identificación (NN) entre los mismos.

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Axel fue visto por última vez durante la madrugada del 17 de mayo al salir de su domicilio del barrio Takay de Puerto Tirol, en el área metropolitana de Resistencia, con destino a la vivienda de su ex novia. Cuando no respondió mensajes ni regresó a su casa, la familia hizo la denuncia y se activó un operativo de búsqueda en zonas cercanas al riacho Arazá.

Pasaron más de cuatro meses, pero no hubo respuestas para la familia del joven de 22 años. Su madre, María Inés Gómez, hizo la nueva presentación a través de los letrados para intentar descubrir qué pasó con su hijo. En caso de existir esa documentación, pidieron que sea remitida junto con información sobre las personas fallecidas y, si estuvieran asentados, las fechas y motivos de los decesos.

Asimismo, buscan establecer si algún organismo judicial, policial o administrativo ajeno a la Municipalidad fue informado de las cremaciones y si el procedimiento contempló la situación de personas desaparecidas.

El planteo se suma a otros pedidos realizados por los letrados Miguel y Macarena Barceló para obtener información de Fontana y más de 50 municipios chaqueños sobre inhumaciones, personas sepultadas como NN y registros de cementerios, entre el 16 de mayo y el 21 de septiembre de este año. Entre los otros municipios figuran Resistencia, Barranqueras, Presidente Roque Sáenz Peña, Villa Angela, Charata y Puerto Tirol.

Giro en la búsqueda de Axel: la hipótesis del Procurador sobre qué pasó la madrugada en que desapareció

En las últimas semanas, una declaración encendió las alarmas de las autoridades. El procurador general de Chaco, Jorge Canteros, consideró que el joven fue asesinado la misma noche en la que se perdió su rastro. “La teoría del caso que tengo es que Axel está desaparecido y lo mataron. Me duele mucho decirlo porque la madre tiene esperanzas de encontrarlo vivo, y es lógico”, expresó el funcionario.

Canteros aclaró que su postura es personal y no condiciona al equipo fiscal especial a cargo de la causa, sobre el cual no tiene potestad para impartir instrucciones directas: "Es mi teoría del caso y puede diferir de la que sostenga el equipo fiscal, que deberá presentar sus conclusiones en un eventual juicio por jurados", precisó.

"Los fiscales tienen en claro la teoría del caso. Acuérdese de que esta causa va a ir a un juicio por jurados donde la doctora (Noelia) Encina va a tener que sostener la teoría del caso que elaboraron los fiscales en primera instancia", señaló el procurador en declaraciones a Radio Libertad.

La causa había comenzado con siete detenciones iniciales. Cuatro de los sospechosos fueron liberados en junio y a mediados de agosto, la Justicia dispuso la excarcelación de otros dos imputados (Leonardo Nicolás Silva y Antonio Omar Íñiguez) por falta de pruebas; lo que dejó únicamente a Ramón "Kuno" Gómez, excuñado de Axel, tras las rejas. En paralelo a la detención de "Kuno", su hijo, Sergio “Kunito” Gómez, fue aprehendido hace algunas semanas, aunque por una causa conexa.