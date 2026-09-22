Desapareció como cachorra y 12 años después regresó: la milagrosa historia de Sierra, la husky que se volvió viral en todo el mundo

Una familia estadounidense del Estado de Florida vivió una historia propia de Hollywood. Su perra, una husky llamada Sierra, regresó a su hogar tras estar perdida por 12 años. El animal fue encontrado por el servicio de control de animales de un pequeño condado conocido como Hernando.

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Sierra se encontraba en muy mal estado: delgada, con zonas sin pelo y caminaba a paso lento. Los rescatistas creyeron que se trataba de un animal abandonado, sin embargo, la historia era otra. Fue gracias a un microchip que tenía colocado que pudieron dar con la clave: la husky tenía dueño, un hombre de Texas que llevaba 12 años sin saber nada de ella, luego de perderla en Nuevo México.

Sierra regresó con su dueño luego de 12 años de estar perdida. Foto: © hcsoanimal

La husky apareció a miles de kilómetros de su hogar, sin saber nadie cómo llegó hasta ahí. La gran noticia es que pudo reencontrarse con su dueño, no sin antes pasar por un tratamiento y un largo regreso a casa. Antes de volver con el hombre, Sierra pasó ocho días de rehabilitación en una clínica veterinaria y un viaje por carretera.

Cómo fue el reencuentro de Sierra con su dueño

El reencuentro entre Sierra, la husky, y su dueño no fue tarea sencilla dado que los separaba 12 años y 2.000 kilómetros de distancia. Su estado de salud y vejez impedía que viaje en avión, por lo que la organización We Rate Dogs puso manos a la obra y convocó una cadena de voluntarios para llevarla por la carretera y que finalmente se de el tan esperado momento. Asimismo, la cadena Best Western colaboró ofreciendo alojamiento gratuito para que Sierra pudiera descansar durante el trayecto. Finalmente, ella y su dueño se reencontraron en Midland y siguen juntos hasta el presente.

Cómo son los perros husky

Los husky siberiano son extremadamente sociables, afectuosos y amistosos tanto con su familia como con extraños, lo que los convierte en pésimos perros guardianes. Poseen una personalidad independiente, traviesa y juguetona, además de una notable inteligencia, aunque también son conocidos por su terquedad. Un rasgo muy característico de la raza es que raras veces ladran; en su lugar, prefieren comunicarse mediante aullidos y una amplia gama de vocalizaciones dramáticas para expresar sus emociones.

Tener un husky requiere un alto compromiso con el ejercicio diario y la estimulación mental, ya que son perros con niveles de energía muy elevados que necesitan canalizarse para evitar conductas destructivas. Tienen un fuerte instinto de presa y una marcada tendencia a escaparse o explorar si no están bien resguardados.