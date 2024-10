Axel Kicillof supervisó la zona del derrumbe en Villa Gesell y se reunió con familiares

Axel Kicillof en Villa Gesell

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, viajó esta mañana a Villa Gesell y se reunió con el Comité de Crisis que está llevando adelante las tareas de rescate en la zona del derrumbe del Hotel Dubrovnik. Durante la mañana recorrió la zona del derrumbe y encabezó una reunión junto a funcionarios del ministerio de Seguridad y de Defensa Civil, personal de salud y bomberos. El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia, Andrés “Cuervo” Larroque, acompañó al gobernador en la recorrida.

Según detallaron, Kicillof agradeció a cada uno de los bomberos y al ministerio de Seguridad de Nación por el fuerte apoyo que nos está dando con el equipo técnico y los perros. Más de 350 efectivos de bomberos y la policía trabajan con drones, grúas y perros para localizar sobrevivientes. También mantuvo un encuentro con algunos familiares.

Desde el entorno del mandatario detallaron a este medio que el encuentro con los familiares de tres personas desaparecidas fue “muy triste”, y que el propio Gobernador “les garantizó que iban a remover hasta el último escombro para encontrar a sus familiares”. Incluso, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, detalló cómo fueron esas reuniones: “Se juntó con diferentes familias que quisieron recibirlo y les dio aliento. Es muy importante destacar la solidaridad de Gesell apoyando a los familiares y a los bomberos”.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Axel Kicillof en Villa Gesell

La búsqueda de las personas

Javier Alonso detalló durante la mañana de este miércoles que “tenemos confirmadas por la Justicia un total de siete identidades. Los familiares de esas siete personas están en contacto con nosotros, todos saben quienes son”. De todas maneras, pidió a la prensa ser cuidadosos con la información que se brinda y tener en cuenta que hay familias detrás.

En esa línea, el ministro de Seguridad aseguró que "no nos vamos a ir de acá hasta que saquemos la última piedra de hormigón y no encontremos a todas las personas que estamos buscando", aunque remarcó que "lleva tiempo" el trabajo a realizar. "Cada 2 horas, los bomberos evalúan que la estructura no colapse más para mantener la posibilidad de que sigan con vida los sobrevivientes. Y cada dos o tres horas, se vuelve a revisar con perros y técnicos", agregó.