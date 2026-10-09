“La derecha nunca tuvo quien le cante”: 'Cancionero feminista', el grupo artístico que hace frente a la crueldad de Javier Milei con música

“Si hay algo que es importante hoy es poder decir que las feministas no somos el enemigo; queremos un país más justo, más libre y sin violencias”, expresa a El Destape Ayelén Vadillo, militante y activista feminista, integrante de ‘Cancionero Feminista’, el grupo artístico que busca hacer contrapeso a los discursos de odio reinstalados en la sociedad y fomentados por el gobierno nacional.

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Todo comenzó con una idea que se tradujo en una campaña pública en las calles de Córdoba, colaboraciones de parte de feministas de todo el país y el lanzamiento de la canción ‘Creo’, un tema de Eruca Sativa que describe las vivencias de los feminismos tras la conquista del derecho al aborto: “Los escenarios improvisados de las vigilias fueron un gran sostén para las artistas, en Córdoba y en todo el país. Nos ayudaron a construir una imagen de la política desde la alegría”, recuerda Vadillo.

En el 2023, tras cumplirse 37 años de democracia en Argentina y a pocos días del balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa, organizaciones políticas como Católicas por el Derecho a Decidir e Incidencia Feminista sintieron necesario, ante el claro hartazgo sobre la política tradicional, generar un grupo artístico desde la sensibilidad: “A las feministas no nos daba lo mismo que gobierne la derecha”, dictamina Vadillo.

La grabación de su primer tema se dio al mismo tiempo que Lali Espósito se expresó sobre el triunfo libertario. Ambos hechos fueron como una pequeña llama que las llevó a preguntarse qué sucede en espacios donde las artistas tienen un compromiso político, con todo lo que eso conlleva: “Ser artista no solamente es hacer canciones; es un gran trabajo como trabajadoras de la cultura, que muchas veces para poder llevar el pan a tu casa tenés que callarte sobre lo que pensás o lo que sentís”, comenta Vadillo.

Pero no se quedaron solo en grabar una canción, realizaron decenas de actividades locales con artistas y varias clínicas de música, política y feminismos con el objetivo de definir qué proyecto cultural querían y pensar así una agenda en común: “Queríamos gestar un proyecto político que hable de la sensibilidad, en un contexto de discursos de odio y de grandes avasallamientos sobre la figura de las mujeres y de las diversidades, para volver a atrevernos a soñar que un país más justo, más libre y más soberano es posible”, destaca Vadillo.

Quienes integran ‘Cancionero Feminista’ consideran que hay un retroceso en la política actual, que se piensa sin las mujeres y disidencias y, la imagen de las mujeres que sí son parte del debate público, es ‘sumamente derechosa y machista’: “Hay otra forma de hacer política; queremos seguir conquistando derechos, creemos en que la democracia y la política se alimentan y engrandecen con nosotras”, agrega Vadillo. Es por eso que, en respuesta, lanzaron el tema ‘Somos Marea’, una oda a la lucha feminista que insiste en la idea de que lo colectivo es la única respuesta: “Por las que se fueron, por las que vendrán, la fuerza de estar juntas nunca detendrán”, cantan.

Las mujeres que son cabeza de comedores comunitarios son uno de los sectores más afectados por la crísis económica generada por el gobierno de Javier Milei. De hecho, el presupuesto del programa ‘Alimentar Comunidad’, que asiste a comedores comunitarios de todo el país cayó casi un 50% desde 2023, mientras que el programa ‘Centros de familia’, que da apoyo para madres y padres y reemplaza los comedores comunitarios, tuvo un 1,58% de ejecución a septiembre del 2026. Ante esto, ‘Cancionero Feminista’ propone una especie de ‘manto de sensibilidad y esperanza’ que habla de la historia del feminismo y de su lucha por visibilizar problemáticas que ciertos sectores ocultan. Un claro ejemplo de esto se dio durante uno de los últimos talleres que brindaron en un barrio de la zona sur de Córdoba capital al que asistieron varias mujeres que sostienen comedores. Allí, las presentes les expresaron su agradecimiento por hacerlas sentir identificadas visibilizando sus vivencias: “Su tarea es poco difundida y las emocionó formar parte de algo que las tiene en cuenta y muestra su tarea”, subraya Vadillo, haciendo referencia además al tema ‘El amor como bandera’, donde cantan sobre los esfuerzos de las mujeres por sostener comedores, ‘inventando comida donde no hay’: “Tu lucha es mi lucha también”, entonan.

Más allá de estar claramente posicionadas en contra del actual gobierno, a las integrantes de ‘Cancionero Feminista’ les resulta sumamente importante difundir lo que hacen los feminismos en la actualidad y consideran ‘un gran orgullo’ poder presentar este proyecto propio en la apertura del 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersex y No Binaries que tendrá lugar este 10, 11 y 12 de octubre en la ciudad de Córdoba: “Estar ahí es un abrazo al alma, un orgullo y un reconocimiento por parte de quienes han seleccionado nuestra idea. Que alguien se identifique con las letras y quiera cantarlas es la tarea cumplida”, destaca emocionada Vadillo.

Como todos los años, el Encuentro Plurinacional tendrá talleres, charlas y momentos artísticos diversos, sin contar las sorpresas, entre las que se encuentran la presentación oficial del cuarto tema de ‘Cancionero Feminista’. Al igual que con sus canciones anteriores, invitan a que músiques ‘se apropien’ de sus canciones y se sumen a lo que consideran ‘la batalla cultural de los feminismos argentinos’: “Frente a la batalla cultural del odio y el desánimo, seguiremos hablando de las cosas que nos pasan desde la alegría y el disfrute. La derecha no tiene quien le cante; nosotras venimos a cantarles a todes aquelles que sientan que un país un poco más justo es posible”, cierra Vadillo.