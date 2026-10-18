Denuncian sueldos atrasados y falta de personal en la cadena de heladerías más importante

Las trabajadoras de un grupo de sucursales de la cadena de heladerías más grande del país reclaman por atrasos salariales y malas condiciones laborales en medio de la crisis económica que vive el país desde que asumió Javier Milei.

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El conflicto se originó en distintos locales de la heladería Grido en Catamarca y a la falta de pago se suman los problemas en la organización del trabajo. Las empleadas denunciaron que siguen sin cobrar los haberes de septiembre y que, pese a esa situación, deben sostener la atención al público durante el Día de la Madre con dotaciones mínimas en las sucursales.

El planteo adquiere mayor relevancia ante una de las fechas comerciales de mayor movimiento para el rubro, cuando suele aumentar la demanda. Según expresaron las empleadas a El Ancasti, cada local tuvo una sola trabajadora para atender a los clientes durante la jornada. “Día de la Madre y vamos a tener que trabajar solas (una chica por cada sucursal), con la demanda que implica fechas como estas”, señalaron al medio catamarqueño.

Las trabajadoras también manifestaron su disconformidad con la actuación del sindicato, al que cuestionaron por la falta de respuestas frente a los reclamos salariales y las condiciones laborales que describen.

Qué empresas están involucradas en el reclamo

Según la información difundida, las empleadas dependen laboralmente de las firmas distribuidoras Ultracongelados del NOA y Cega Frío, vinculadas a la comercialización de los productos de Grido. De acuerdo con los datos aportados en la denuncia, las empresas operarían desde puntos de distribución ubicados sobre la avenida Virgen del Valle, frente a la plaza de Choya, y en la esquina de Alem y Güemes.

El reclamo comprende a trabajadoras de distintos locales de la capital catamarqueña. Entre las ubicaciones mencionadas figuran:

Avenida Virgen del Valle, junto a la plaza del Maestro.

Güemes y Vicario.

Avenida Presidente Castillo, en la zona de Fariñango.

Avenida Presidente Castillo, diagonal F5.

Peatonal Rivadavia.

Café Estación, sobre Güemes, antes de llegar a Salta.

La denuncia expone dos problemas que las empleadas consideran urgentes: la regularización de los salarios pendientes y la necesidad de contar con personal suficiente para cubrir la atención en jornadas de alta demanda.

Por el momento, no hubo una respuesta de las empresas involucradas ni detalles sobre una eventual fecha de pago de los haberes. Las trabajadoras mantienen sus cuestionamientos en medio del el Día de la Madre, con la incertidumbre sobre sus ingresos y las condiciones en las que deberán cumplir sus tareas.