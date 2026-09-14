Denuncian despidos injustificados en un hotel de Catamarca: la empresa se niega a pagar sueldos y aguinaldos adeudados

El impacto de la recesión económica y las medidas de ajuste del gobernador Raúl Jalil golpean de lleno al sector turístico de Catamarca. En las últimas horas, la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) denunció el despido injustificado de ocho empleados del Apart Hotel de la zona de La Alameda, a quienes además se les niega el pago de indemnizaciones y sueldos adeudados.

{{{htmlAmp}}}

El conflicto, que venía gestándose desde hacía varios meses por demoras sistemáticas en la liquidación de salarios y la falta de pago del primer aguinaldo del año, escaló cuando las autoridades de la empresa Alojar Multiservicios SRL. impidieron el ingreso del personal.

Según explicó el abogado del gremio UTHGRA, Juan Carlos Mejía, la patronal argumentaba inicialmente "dificultades económicas" y un "proceso de transición ligado a una mudanza". Sin embargo, tras la formalización del reclamo sindical, la postura de la firma se endureció.

De acuerdo con la denuncia de UTHGRA, uno de los socios de la empresa, Horacio Blamé, se presentó ante los trabajadores para notificarles verbalmente que no continuarían en sus puestos y que la firma no contempla abonar las deudas salariales ni las indemnizaciones correspondientes por ley.

Desde el gremio gastronómico rechazaron de manera categórica el argumento empresario para desentenderse de las obligaciones laborales: "La actividad económica de la empresa puede haberse disminuido o resentido, pero no ha desaparecido", remarcó Mejía en declaraciones a Radio El Esquiú 95.3.

Por ahora, desde UTHGRA aseguran que mantienen abierta la posibilidad de diálogo. “Las puertas del diálogo siempre van a estar abiertas”, afirmó Mejía, aunque remarcó que el objetivo central es que los trabajadores puedan cobrar los salarios adeudados y recuperar sus puestos de trabajo.

Catamarca sufre una caída histórica y profundizan las críticas a Jalil por priorizar la minería

Estos despidos por la caída de la actividad del sector turístico se enmarcan en una profunda crisis. Jorge Villanueva, integrante de la Cámara de Turismo de Fiambalá, guía turístico y dueño de alojamientos, apuntó contra el gobernador Raúl Jalil al señalar que sus intereses se concentra casi en su totalidad en la explotación minera y en la destrucción de "los paisajes más ricos de la provincia".

"Catamarca no termina de instalarse como un lugar privilegiado turísticamente a nivel nacional porque faltan inversiones y promoción", aseguró Villanueva a El Destape. El referente sostuvo que la afluencia de visitantes cayó durante el 2026 y la ocupación hotelera se redujo hasta un 40% respecto de temporadas anteriores. Para el sector, estas cifras responden directamente al clima de ajuste y a la falta de políticas de promoción por parte del Gobierno provincial.

Así, el referente turístico criticó las prioridades de la gestión provincial, a la que acusó de enfocarse de manera desmedida en la actividad minera en detrimento del turismo. "Al menos en Fiambalá, el Gobierno le pone una mirada de ojos abiertos a la minería y una mirada de reojo al turismo", sostuvo Villanueva, quien insistió en que no hay anuncios o políticas que acompañen el desarrollo turístico.

A diferencia de la minería, a la que Villanueva describió como una actividad solamente útil para la empresa minera, el gobierno y la mano de obra requerida, el turismo beneficia a más sectores de una población tales como los alojamientos, sector gastronómico, estaciones de servicio y agencias de viaje. Al priorizarse una industria que beneficia a unos pocos sobre otra que beneficiaría a más personas, se perjudica a un gran sector de la población catamarqueña que depende económicamente de las ganancias relacionadas al turismo.