Denuncian a empresario acusado de quedarse con la empresa de su madre

Elio Vilaplana, empresario del sector metalúrgico, fue denunciado por haber puesto irregularmente a su nombre las acciones de MODUACE para controlar la firma tras la muerte de su padre.

El empresario Elio Darío Vilaplana fue denunciado por sus hermanos, acusado de estafar a su propia madre, Raquel Rodríguez, de 76 años. Según la presentación judicial, Vilapana habría sido quien maniobró para excluirla de todos los activos vinculados a su histórica empresa familiar, MODUACE, y apartarla de la sucesión de la firma una vez que falleció su marido. Los otros hijos de Raquel buscan que su madre recupere lo que le corresponde. La causa tramita ante el fuero penal de San Isidro.

El drama familiar de Raquel comenzó en marzo de 2018 cuando murió su esposo, Rafael Vilaplana. Fue entonces que comenzó la sucesión de la firma que la familia poseía desde 1974: MODUACE, una empresa del rubro metalúrgico dedicada a la fabricación de góndolas para supermercados y autoservicios.

El Destape se comunicó en dos ocasiones con la firma MODUACE para conocer su posición y la de Elio Vilaplana acerca de la denuncia en su contra, pero no obtuvo respuesta.

Lo que debía ser un simple trámite sucesorio en la justicia civil comenzó rápidamente a complicarse cuando, algunos meses después, Raquel se enteró de que su hijo Elio, el único que trabajaba junto a su marido, habría aprovechado su posición para colocar a su nombre las acciones de la firma y de esa manera quedarse con el manejo de la marca, de acuerdo a la acusación. Elio también se nombró a sí mismo presidente del Directorio de la empresa y a su pareja, María Laura Cova, como directora suplente.

Fuentes allegadas a la parte damnificada de la familia lo relatan en términos claros: "Elio se quedó trabajando en la empresa familiar tras la muerte de Rafael. Empezó a avanzar la sucesión y nos enteramos de cómo él se quedó con los activos de la fabrica, la marca y con el trabajo de toda nuestra vida. Tuvimos que poner un abogado", dicen a El Destape.

Los otros dos hijos de Raquel, Javier y Fernando, denunciaron a Elio y a su pareja María Laura Cova por estafa, debido a que atentó contra el patrimonio de su madre al quedarse con la firma societaria y la marca MODUACE de forma irregular, un delito penado con hasta seis años de prisión. "Elio Darío Vilaplana, con la colaboración de su concubina María Laura Cova, pretende despojar a nuestra madre de todos los bienes gananciales correspondientes al patrimonio matrimonial con nuestro fallecido padre Rafael Vilaplana", relata la denuncia.

"Elio se comprometió verbalmente a entregar a nuestra madre el 50% de las ganancias de la fábrica, a Fernando y a Javier la parte proporcional de las ganancias de MODUACE (...). Sin embargo, era todo una puesta en escena para ganar tiempo, ya que Elio decidió quedarse con todos los bienes y activos que integran el patrimonio de nuestro padre", cuenta la la presentación judicial hecha por los otros dos hermanos Vilaplana. Elio contrató abogados y se presentó en la justicia civil para intentar desheredar a su propia madre, impugnando la sucesión a favor de ella, pero sus planteos no prosperaron.

Una de las fojas de la denuncia penal presentada contra Elio Vilaplana

Pero pasaron más de cuatro años de la muerte de su esposo y Raquel todavía no puede usufructuar la empresa y la marca que su familia posee desde hace casi cincuenta años. Ya pasaron tres años y la causa prácticamente no avanzó. "El juzgado y la fiscalía intervinientes están teniendo demoras inexcusables, no ordenan medidas", advierten los allegados a la parte familiar damnificada.