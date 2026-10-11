Dejó todo para vivir frente a la playa: vendió su negocio, armó un motorhome y a sus 58 años vive en Punta Médanos

Jorge Pacheco tiene 58 años y es oriundo de Dolores, una ciudad bonaerense en la que gran parte de su vida trabajó como maestro pizzero y tuvo su propio local. Sin embargo, decidió vender todo, construir un motorhome y mudarse frente al mar para cambiar su vida.

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"Dije ‘quiero vender todo y quiero cambiar de vida'. Agarré la calculadora, me hice unos mates, cuánto sale el auto, cuánto sale un bote que tenía de pesca, cuánto sale la pizzería. Vendí todo. Soy fanático de la pesca y siempre soñé con vivir frente al mar. Y fue lo que hice", contó en diálogo con Pibitos Viajeros.

Así convirtió un micro de dos pisos en un motorhome

Después de vender su local y todo lo que tenía, Jorge compró un micro de larga distancia de doble piso y lo fue acondicionando de a poco, con sus propias manos, para vivir. Lo llamó "Antoniobus", en honor a su hermano. Aunque no tenía experiencia en carpintería ni en estructuras metálicas, aprendió a usar herramientas y lo transformó por completo:

Lo desarmó y refaccionó: primero sacó los asientos de los dos pisos, los portaequipajes y el aire acondicionado original para liberar espacio. Después armó la estructura interna y los muebles, aprovechando las curvas de la carrocería.









primero sacó los asientos de los dos pisos, los portaequipajes y el aire acondicionado original para liberar espacio. Después armó la estructura interna y los muebles, aprovechando las curvas de la carrocería. Le puso energía propia: colocó paneles solares en el techo, baterías de ciclo profundo e inversor para iluminación LED, heladera y uso diario, sin depender de ninguna red.

colocó paneles solares en el techo, baterías de ciclo profundo e inversor para iluminación LED, heladera y uso diario, sin depender de ninguna red. Acondicionó el espacio para vivir: en la planta baja colocó la cocina con mesada, lugar para guardar alimentos y un sector de estar. Tiene agua con bomba de 12 volts y cocina a gas envasado. En la planta alta, ya sin los asientos delanteros, el parabrisas panorámico quedó libre y puso el dormitorio.

La vida en Punta Médanos

Jorge se instaló el 23 de noviembre de 2024 en el Playón de Punta Médanos, en el Partido de La Costa, junto a su caniche Hachi y su gata Antonia. Es una zona con arena, viento constante y a 364 km de la Ciudad de Buenos Aires por la Ruta 11. El pueblo con comercios más cercano queda a varios kilómetros por caminos de tierra.

Para generar ingresos, adaptó parte del vehículo y se volvió un punto de referencia para pescadores y turistas: ofrece pizzas, bebidas y agua para el mate. "Fui armando el circo mío para empezar a trabajar en lo que faltaba en este lugar”, explicó.

Y admitió que no conocía este rincón de la costa atlántica y que alguien se lo mencionó."Yo no conocía Punta Médanos, era uno de los pocos lugares de nuestro frente costero en el que no había estado”, señaló.

Respecto a su vida diaria explicó que ya no sigue horarios ni el calendario: “Para nosotros todos los días son distintos, no se planean, no hay rutina, horario ni calendario". "Vivimos dejando que el día nos sorprenda”, concluyó.