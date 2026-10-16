Dejó Buenos Aires al jubilarse: construyó su casa piedra a piedra en Córdoba y cambió su vida a los 70 años

La historia de vida de Roberto Ñeri es la historia de alguien que transformó por completo su manera de vivir, a los 70 años. Con su jubilación, una casa construida con sus propias manos y pocos gastos fijos, eligió mudarse solo al campo cordobés y ahora dice que tiene más de lo que necesita.

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Beto habita en el valle de Traslasierra, donde aprendió a aprovechar los recursos para resolver gran parte de sus necesidades cotidianas. Desde el año 2012 consume agua de lluvia, una práctica que ya forma parte de su estilo de vida particular.

Su historia fue recuperada por medios españoles como The Huffington Post y Vozpópuli, que destacaron su apuesta por la autosuficiencia y la filosofía de vida opuesta al consumo.

El accidente que cambió su vida para siempre

Beto pasó gran parte de su vida en la ciudad de Buenos Aires, pero un accidente de tránsito grave lo llevó a replantearse su porvenir. Según contó, fue atropellado por un auto que circulaba a unos 100 kilómetros por hora y salió despedido unos 50 metros.

El impacto de ese accidente le provocó tres fracturas vertebrales y lesiones en dos discos. Tras ello, decidió alejarse de la ciudad y empezar una nueva etapa en contacto directo con la naturaleza.

En el 2007 empezó a construir su casa en Traslasierra, levantándola piedra por piedra y adaptándola a sus posibilidades. Desde entonces, fue desarrollando una manera de vivir con la menor dependencia posible de los servicios convencionales.

Para cocinar utiliza leña de los árboles de su terreno y la electricidad proviene de un sistema de energía solar que instaló él mismo. También reutiliza materiales que otros descartan, como baterías de autos. “Trato de no comprar y usar el ingenio”, dijo al describir su manera de organizarse.

La vida sencilla de Beto

La autosuficiencia también se refleja en los hábitos cotidianos de Beto: no tiene televisión y se mantiene en contacto con sus tres hijos a través de un teléfono celular. El agua que bebe es la que recolecta de la lluvia desde hace más de una década, aunque no sea garantía de seguridad. Cabe remarcar, que el agua de lluvia puede tener contaminantes y requiere controles y tratamiento para el consumo humano.

Pese a vivir lejos de los grandes centros urbanos, no lleva una vida aislada. Su casa recibe a vecinos y viajeros, con quienes comparte comidas y encuentros. En una de esas ocasiones, preparó arroz a la cubana para ocho amigos y se hizo cargo de todos los gastos. Para él, la posibilidad de compartir lo que tiene es tan importante como la independencia que logró construir. “Tengo más de lo que necesito", suele repetir.