La participación de las mujeres en el mercado laboral argentino creció durante la última década, pero ese avance se produjo en un contexto de deterioro de los ingresos familiares y caída del empleo formal. Según un informe de CETYD, las mujeres aumentaron sus horas de trabajo el doble que los varones para sostener los ingresos de sus hogares, aunque la mayoría de los nuevos puestos que consiguieron fueron informales o por cuenta propia

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El aumento de la participación laboral femenina tiene una trayectoria de largo plazo en Argentina y en América Latina. Sin embargo, el informe de CETYD advierte que su aceleración reciente se produce en un escenario diferente: la destrucción de empleo formal y la contracción de los ingresos empujaron a más mujeres a incorporarse al mercado de trabajo para complementar los recursos de sus hogares.

Entre 2015 y 2026, la tasa de empleo de las mujeres pasó del 33,4% al 39,1%, un incremento de casi seis puntos porcentuales. En el mismo período, la tasa de empleo de los varones prácticamente no se modificó: pasó del 50% al 50,8%. La tasa de actividad femenina también creció 6,1 puntos, frente a un aumento de 1,9 puntos entre los hombres.

Pero el dato más significativo aparece cuando se observa cuánto trabajan quienes ya están ocupados. Entre 2016 y 2025, las horas totales trabajadas por las mujeres aumentaron 16%, el doble que entre los varones, cuyo incremento fue del 8%. Al mismo tiempo, la cantidad de mujeres ocupadas creció 18%, frente al 12% de los hombres.

Ese mayor esfuerzo permitió sostener los ingresos laborales femeninos, que crecieron 3% durante el período. En cambio, los ingresos de los varones cayeron 6%. El informe señala así que el aumento del trabajo femenino compensó parcialmente la caída de los ingresos masculinos y moderó el deterioro del ingreso laboral total.

El problema: más empleo, pero de menor calidad

La reducción de la brecha de participación laboral no tuvo un correlato equivalente en la calidad de los puestos de trabajo. El 74% de los nuevos empleos ocupados por mujeres entre 2016 y 2025 se concentró en el trabajo asalariado informal y el trabajo independiente.

El deterioro es todavía más marcado al observar los últimos años: entre 2023 y 2025, todas las nuevas inserciones laborales femeninas fueron en trabajos independientes. Entre las ocupaciones que más crecieron aparecen las ventas por internet y telemarketing, la docencia, las tareas de cajera, los servicios de belleza, los comercios y comidas rápidas y distintas actividades gastronómicas.

La mayor presencia de mujeres en el mercado laboral no significa necesariamente una mejora de sus condiciones. La informalidad continúa siendo cinco puntos porcentuales más elevada entre las mujeres y sus ingresos laborales se mantienen 20% por debajo de los de los varones, una diferencia similar a la que existía diez años atrás.