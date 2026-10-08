Se cumplen 10 años del femicidio de Lucía Pérez: reclaman justicia y poner fin a la impunidad

Este jueves 8 de octubre, se cumplen 10 años del femicidio de Lucía Pérez, la causa que conmovió a Mar del Plata y generó el primer Paro Nacional de Mujeres en Argentina. "Hemos pasado por tanto, nos mojamos y nos enfermamos, pero acá estamos presentes. A 10 años del narcofemicidio de Lucía, nuestra hija, seguimos exigiendo justicia. ¡Es femicidio!", dijo su mamá, Marta Montero, claramente conmocionada. La causa generó una de las mayores movilizaciones contra la violencia de género pero a pesar del paso del tiempo, sigue sin tener una sentencia firme.

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Desde el crimen, se llevaron adelante dos juicios. El primero de ellos, en 2018, terminó con una absolución por el abuso sexual y el asesinato para los dos principales sospechosos, Matías Farías y Juan Pablo Offidani. En un polémico y repudiable fallo, los jueces condenaron a ambos sospechosos a ocho años de prisión por la comercialización de estupefacientes agravada por tratarse de menores y por darse en las inmediaciones de la Escuela Media N°3.

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Tras la anulación del Tribunal de Casación Penal, en 2020, se ordenó la realización de un nuevo juicio. La segunda sentencia -dictada en febrero del 2023- determinó que Farías reciba la pena de prisión perpetua por el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefaciente y por haber provocado la muerte de Lucía, en concurso ideal con femicidio"; mientras que Offidani recibió una pena de 15 años por ser "partícipe secundario" de la violación.

Si bien, en ese entonces, la sentencia significó el reconocimiento judicial de la figura del femicidio -que había sido descartada en el primer proceso-, la familia sigue sin conseguir verdad y justicia.

En febrero del 2025, la Cámara de Casación Penal bonaerense revisó la condena a Farías luego de los recursos presentados y descartó que pudiera atribuirse penalmente la muerte de Lucía al acusado. Por ello, dejó sin efecto la calificación de femicidio y en consecuencia, la prisión perpetua. Finalmente, Farías fue hallado responsable únicamente por el abuso y la condena fue unificada con una anterior por narcotráfico, elevando la pena a 23 años de cárcel.

Ahora, el Tribunal integrado por Federico Cecchi, Paula Soulé y Fabián Riquert escuchó alegatos en las audiencias recientes pero no reconstruyó el hecho. Se centró únicamente en la valoración de atenuantes y agravantes para establecer una pena proporcional al delito de abuso sexual agravado. Es decir, vuelve a brillar por su ausencia la figura de femicidio. Por eso, desde la familia pidieron que intervenga la Corte Suprema y se expida. "Nunca se negó la violencia de género en escritos, apelaciones y respuestas del Poder Judicial. Cuando hablamos de femicidio, hablamos de violencia de género", lanzó su mamá a Infobae.

La familia de Lucía sigue buscando justicia

Familiares y amigos de Lucía llevaron adelante, a lo largo de toda esta semana, la "Campaña Somos Lucía" con el objetivo de organizar actividades en Mar del Plata, Ciudad de Buenos Aires, La Plata y Córdoba. El objetivo es visibilizar el estado actual de la causa, denunciar la revictimización que atravesó a la familia durante esta década y reclamar justicia. Una conferencia de prensa en la Casa de Lucía, rondas de pensamiento colectivo, debates sobre '¿Por qué femicidio es femicidio?' en la Universidad de Mar del Plata y una jornada de arte contra la violencia femicida fueron algunas de las tantas acciones.

Este jueves, se movilizaron rumbo a los Tribunales de Mar del Plata y luego hicieron un homenaje a Lucía en el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Durante el mediodía realizaron una intervención en el Congreso de la Nación y pasadas las 15, se movilizarán a Plaza de Mayo para participar de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo.

Sobre el cierre de la semana, el viernes compartirán imágenes de la campaña "10 años sin Lucía, 10 años de impunidad. ES FEMICIDIO" en redes sociales y, el sábado, en la provincia de Córdoba, llevarán adelante una acción en el 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries con la participación de Marta Montero.

"Seguimos trabajando, seguimos luchando por Lucía. Lucho por la justicia de mi hija. Es muy difícil cuando todo es a medias, las leyes se deben cumplir como corresponden y eso es lo que vamos a exigir", expresó Marta. Y agregó: "El apoyo que recibí durante todo este tiempo fue muy alentador, muy importante. Los medios y la gente ha estado siempre acompañando y ayudándonos en este calvario que llevamos...Solos, la lucha es imposible. Te lleva la vida esto".

Marta remarcó que hay gente a la que "no le interesa el derecho más sagrado, que es la vida de una persona, el derecho más preciado y que lo quita como si nada pasara, debe sufrir las consecuencias". La madre de Lucía habló de la salud mental de los jóvenes "está devastada por la droga y el consumo y a nadie le interesa". Por esa razón, pidió que "nos cuidemos entre nosotros y saquemos a patadas a esta gente que vende en los barrios".

Por otro lado, la familia de Lucía presentó un proyecto de resolución con el objetivo de declarar "persona no grata" a Offidani en el partido de General Pueyrredón. En el mismo texto solicitaron al Concejo Deliberante su compromiso con la prevención y erradicación de las violencias por motivos de género; la protección integral de niñas, niños y adolescentes y el acceso efectivo a la Justicia. "Es una manifestación política y social de la comunidad", manifestaron.

"Las decisiones judiciales fueron recurridas y el tratamiento que la Justicia le ha dado al caso provoca una profunda revictimización de la memoria de Lucía, con serias consecuencias sobre el bienestar de la familia que aún no obtiene justicia y verdad para la memoria de la joven (...). Esta declaración no pretende sustituir a los tribunales ni afirmar una responsabilidad penal firme sino expresar una posición política y social del Honorable Concejo Deliberante frente a los hechos investigados", respondieron.

En el comunicado, exigieron una respuesta institucional y expresaron la necesidad de analizar al narcomenudeo "como una variable presente en contexto de violencia extrema contra mujeres y adolescentes". Por último, pidieron respuestas integrales desde el Estado y sostuvieron que "la declaración de persona no grata no constituye una condena penal ni interfiere en el proceso judicial (...), sino que representa una manifestación institucional sobre la incompatibilidad de las conductas investigadas con los valores de protección de infancias, igualdad de género, convivencia democrática y respeto por la dignidad humana", aceptando la solicitud de la familia Pérez.

A una década, Lucía vuelve a sufrir la violencia del Poder Judicial

En reiteradas ocasiones, Marta reflexionó sobre el estado actual de la causa y remarcó que están "casi como al principio", sin respuestas de la Justicia y con una vergonzosa sentencia de Casación que favoreció a Farías y su tiempo en prisión. En este contexto cargó contra el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires y sostuvo sobre la figura legal: "No tiene otra opción que calificar el hecho como femicidio".

Mientras tanto, en diciembre del 2025, el Tribunal Oral en lo Criminal N°. 2 concedió la libertad condicional a Offidani tras ser condenado a 15 años de prisión. ¿El argumento? Su defensa planteó que había cumplido el requisito temporal y pidió una "reducción por estímulo educativo". Si bien la Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata revocó la decisión en abril de este año, sigue libre: fue apelada y todavía no hay una resolución.

Al mismo tiempo, en un juicio de cesura realizado durante abril del 2026, la familia de Lucía volvió a pedir por mantener la perpetua sobre Farías mientras que la defensa solicitó una pena de 8 años y la fiscalía, de 20. De allí, el TOC 2 dispuso la condena de 17 años por abuso sexual agravado por el suministro de estupefacientes y la unificación con otra causa dictando los 23 años de prisión, sin la figura de femicidio como parte de la sentencia final que tampoco está firme. Si esto ocurriese, en cuatro años estará en condiciones de salir en libertad. "Acá nadie niega que hubo violencia de género, que era una menor, que hubo poder en el dealer. Nadie lo niega, pero sí se saca la figura. Si esto no es un femicidio, ¿qué es?", sentenció su mamá.

Este 8 de octubre, en todo el país volvieron a alzar carteles y banderas con la cara de Lucía. A pesar del paso del tiempo y los años desde el brutal crimen, son muchos los que no olvidan y luchan por alcanzar la justicia que merece su memoria.