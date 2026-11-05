Cuáles son los 6 días de noviembre 2026 en los que no habrá bancos en Argentina: uno por uno, la lista completa

Noviembre de 2026 tendrá un calendario particular para los clientes del sistema financiero argentino. Una combinación de feriados, el Día del Trabajador Bancario, fines de semana y las jornadas previstas por la visita del papa León XIV provocará que las sucursales bancarias permanezcan cerradas durante cinco días consecutivos en gran parte del país. En algunos distritos de la provincia de Buenos Aires, el período sin atención presencial podría extenderse a seis jornadas.

{{{htmlAmp}}}

La interrupción de las actividades comenzará el viernes 6 de noviembre y se prolongará, en principio, hasta el martes 10. De esta manera, quienes necesiten realizar trámites por ventanilla deberán organizarse con anticipación para evitar inconvenientes. Y estar atentos a lo que puede suceder miércoles 11.

Los 6 días de noviembre de 2026 en los que no habrá bancos: uno por uno

El papa León XIV llega a Argentina y afectará la atención en los bancos.

El cronograma de cierres para el sistema bancario tendrá las siguientes fechas:

Viernes 6 de noviembre: se conmemora el Día del Trabajador Bancario, por lo que las entidades financieras no atenderán al público. La fecha recuerda la fundación de la Asociación Bancaria en 1924.

se conmemora el Día del Trabajador Bancario, por lo que las entidades financieras no atenderán al público. La fecha recuerda la fundación de la Asociación Bancaria en 1924. Sábado 7 de noviembre: las sucursales permanecerán cerradas por el fin de semana habitual.

las sucursales permanecerán cerradas por el fin de semana habitual. Domingo 8 de noviembre: tampoco habrá atención presencial, como ocurre habitualmente los domingos.

tampoco habrá atención presencial, como ocurre habitualmente los domingos. Lunes 9 de noviembre: será feriado nacional en el marco de las jornadas previstas por la visita del papa León XIV a la Argentina.

será feriado nacional en el marco de las jornadas previstas por la visita del papa León XIV a la Argentina. Martes 10 de noviembre: habrá un nuevo feriado bancario dispuesto por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), aunque su alcance territorial tendrá particularidades.

habrá un nuevo feriado bancario dispuesto por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), aunque su alcance territorial tendrá particularidades. Miércoles 11 de noviembre: podría sumarse como una sexta jornada sin bancos en los distritos de la provincia de Buenos Aires alcanzados por el feriado provincial dispuesto por la visita del Pontífice.

Es importante aclarar que el cierre del martes 10 no tendrá alcance nacional, sino que alcanzará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y a la provincia de Córdoba, según el cronograma informado. En consecuencia, las condiciones de atención podrán variar de acuerdo con la jurisdicción.

Cuándo vuelven a abrir los bancos en noviembre

En términos generales, las sucursales bancarias tienen previsto retomar la atención presencial el miércoles 11 de noviembre. Sin embargo, en los municipios bonaerenses alcanzados por el feriado provincial, la vuelta a la actividad podría producirse recién el jueves 12.

Qué operaciones se podrán realizar durante los días sin bancos

Aunque las puertas de las sucursales permanezcan cerradas, los clientes podrán utilizar los canales electrónicos para realizar operaciones habituales. El home banking y las aplicaciones móviles funcionarán las 24 horas para consultar saldos, hacer transferencias y pagar servicios. También seguirán habilitados los pagos con tarjetas de débito y crédito, las billeteras virtuales y los códigos QR.

Por su parte, los cajeros automáticos permitirán retirar efectivo y realizar depósitos, aunque la disponibilidad de dinero dependerá de la reposición de cada terminal.