Cuál es el recorrido del Papa desde Aeroparque y qué calles tienen cortes el domingo 8 de noviembre 2026

El papa León XIV llegará a la Ciudad de Buenos Aires el domingo 8 de noviembre. Desde el Aeroparque Jorge Newbery, donde tendrá una recepción oficial y comenzará su agenda cargada de actividades no solo en la ciudad porteña, sino también en la provincia de Buenos Aires y en Córdoba.

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Cuál es el recorrido del Papa el domingo 8 de noviembre

Según el cronograma difundido, las actividades papales previstas para el domingo tendrán estas paradas:

16:30 h: llegada al Aeroparque Jorge Newbery y recepción oficial.

17:00: visita y ofrenda floral en el Monumento al General San Martín, en Plaza San Martín.

17:20 a 18:20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y encuentro con el presidente Javier Milei.

18:30: reunión con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad (ex CCK).

Todavía no se conocen las calles exactas por las que pasará la comitiva entre Aeroparque hasta la Plaza San Martín

Después de las actividades, el sumo pontífice se trasladará a la Nunciatura Apostólica, ubicada en Av. Alvear al 1600, en Recoleta, donde permanecerá las cuatro noches en Argentina. Hasta el momento, los organismos oficiales no difundieron el detalle de las calles exactas por las que pasará la comitiva entre Aeroparque y cada una de estas paradas.

Durante la actividad sí habrá restricciones de tránsito en las inmediaciones de Plaza San Martín y en los accesos a la Casa Rosada durante los actos de esa primera jornada.

Los cortes en CABA por la visita del papa León XIV en la Argentina.

¿Cómo será el recorrido del papamóvil en Palermo?

El lunes 9 de noviembre, León XIV recorrerá en papamóvil un tramo de 2,3 kilómetros de la avenida del Libertador. El trayecto comenzará en la intersección con Olleros, a la altura del viaducto, y terminará en el Monumento de los Españoles, donde se realizará la misa.

El papa León XIV.

Para que los fieles puedan acercarse a recibir su bendición, se armará un camino papal de siete metros de ancho, delimitado con vallas de seguridad:

Se podrá acceder a través de calles laterales como Av. Bullrich y Olleros , y a lo largo del recorrido se instalarán postas médicas para atender posibles emergencias.

, y a lo largo del recorrido se instalarán postas médicas para atender posibles emergencias. Los micros o colectivos tendrán restricciones de circulación entre Juramento y General Paz, por lo que quienes lleguen en esos vehículos deberán continuar a pie.

Qué calles tienen cortes por la visita del Papa

Hasta la madrugada del lunes 16 de noviembre habrá cortes totales progresivos en Av. del Libertador, entre Sucre y Salguero. El esquema se aplica por etapas:

Desde el miércoles 4: corte total de Av. del Libertador entre Av. Sarmiento y Av. Int. Bullrich, sin obstruir el cruce de esta última, además del corte que se mantiene entre Colombia y Sarmiento. También hay cortes vehiculares en Sinclair, Godoy Cruz, Juan A. Buschiazzo y Fray Justo Santa María de Oro en su encuentro con Libertador, y en Av. Infanta Isabel entre Libertador y Freyre.

Desde el jueves 5: se corta Av. del Libertador entre Av. Int. Bullrich y Ortega y Gasset, sin afectar la circulación por esta última. Se suman Av. Dorrego, entre Av. Cerviño y Av. Figueroa Alcorta, y Av. Int. Bullrich, entre Av. Cerviño y Libertador.

Desde el viernes 6: el corte alcanza Av. del Libertador entre Ortega y Gasset y Olleros. También se cierran las calles transversales Ortega y Gasset, Pje. San Benito de Palermo, Benjamín Matienzo, Jorge Newbery, Maure, Gorostiaga, Olleros, Federico Lacroze y Teodoro García, además de Olleros entre Libertador y Valentín Alsina.

Por el armado de la Misa y la Vigilia de los Jóvenes, también están cerradas Av. Libertador entre Bullrich y Sarmiento (ambos sentidos), Av. John F. Kennedy entre Seguí y Libertador, Godoy Cruz entre Seguí y Libertador, Freyre entre Dorrego y Libertador, y Iraola y Av. Sarmiento.

Recoleta

Del sábado 7 al miércoles 11 de noviembre habrá restricción vehicular total y controles policiales en la zona delimitada por Av. del Libertador, Av. Callao, Quintana, Juncal y Cerrito. Los puntos de ingreso y egreso serán Av. Callao y Quintana, y Libertad y Quintana. Para ingresar, se deberá presentar DNI con domicilio que coincida con la zona o una placa identificatoria del Gobierno de la Ciudad.