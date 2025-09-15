Un hombre con antecedentes entró a Crónica TV y amenazó con un cuchillo

Un hombre entró en la madrugada de este lunes al edificio del canal Crónica y atacó al personal de seguridad a los que amenazó al decir que tenía un cuchillo. De acuerdo a la información de la Policía de la Ciudad, el agresor tiene antecedentes y pedía que le hagan una nota al aire.

El episodio ocurrió a las 5.30 de la madrugada en avenida Juan de Garay 140, donde la Policía y el SAME realizaron un operativo. "Primero los oficiales solicitaron al hombre que se retire pero tuvieron que convocar al grupo especial de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) que redujo al sujeto, en tanto todo el personal del canal resultó ileso", informó la policía de la Ciudad.

Cómo fueron los hechos en Crónica

El sujeto entró al canal diciendo que quería salir en vivo, pero los empleados de seguridad solicitaron al hombre que se retire. Aun así, amenazó en atacar con el cuchillo y se fue a la planta baja donde están los estudios donde rompió varios vidrios, motivo por el cual se tuvo que convocar al grupo especial de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM), mientras que en las afueras, hubo un amplio operativo y los efectivos vallaron la zona por precaución.

En un momento dado, tres periodistas vieron que el hombre estaba sin el cuchillo y hablaron con él, tras lo cual entraron los uniformados del Grupo GEOF y se lo llevaron detenido. Según supo la agencia Noticias Argentinas, el involucrado, que según dijo quería que le hicieran una nota, fue asistido por el SAME psiquiátrico y derivado al hospital Argerich.

Se constató que tiene varios ingresos por drogas, pero también por robo, tentativa de robo y hurto, y fue condenado en suspenso por robo, en una causa que sustanció el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 59. El parte policial destaca que, por el hecho, la Unidad de Flagrancia Este, labró actuaciones por violación de domicilio y daños, por la rotura de un vidrio al ingresar al canal.