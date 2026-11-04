Crimen de la pareja en Misiones: detuvieron a un sospechoso y revelaron estremecedores detalles clave de las autopsias

La Policía de Misiones detuvo a Marcelo Enrique Ifrán, de 40 años, como principal sospechoso del crimen de Sergio Adrián Schulz, de 39, y Griselda Yamila Gritzmacher, de 29, la pareja que fue encontrada muerta junto a su auto en Los Helechos. Según informaron las autoridades, tras el resultado de las autopsias, el ataque habría sido cometido por una sola persona.

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La pareja tenía dos hijos. El mayor, de 9 años, estaba al cuidado de su abuela. El menor, de 2, iba con ellos en el auto. Según las autopsias, Schulz y Gritzmacher fueron asesinados entre las 21 y las 22 del miércoles 28 de octubre, por lo que el nene quedó solo en el vehículo durante al menos nueve horas, hasta que lo encontraron dormido en el asiento trasero a la mañana siguiente.

Qué revelaron las autopsias de las víctimas

El juez de Instrucción Diego Lafata dio detalles del informe preliminar en una conferencia de prensa. “El hombre fue hallado arrodillado en el asiento del acompañante y la señora afuera, a un metro del auto”, indicó.

Schulz tenía una lesión mortal en la tráquea y otras heridas menores que serían compatibles con intentos de defensa. Gritzmacher presentaba una herida profunda en el abdomen y otra en el tórax. “Las lesiones en los cuerpos son compatibles con la participación de una sola persona”, destacó el juez.

El nene fue rescatado con vida por trabajadores de un camión recolector. Según la Policía, los dos chicos están bien, al cuidado de sus familiares.

Quién es el detenido por el crimen de la pareja

Ifrán fue detenido el sábado 31 de octubre por la noche, durante un allanamiento en su casa, donde se secuestraron prendas y otros elementos. Al día siguiente se incautaron una moto y un casco para peritar. Los investigadores llegaron a él a partir del análisis de cámaras, testimonios clave y el seguimiento de esa moto.

El sospechoso principal acumula 13 denuncias previas por estafa. En los primeros días circuló la versión de que se trataba de un expolicía, pero las autoridades la desmintieron: Ifrán nunca fue policía ni integró la fuerza provincial. Según informó la agencia Noticias Argentinas, años atrás rindió un examen de ingreso pero no fue incorporado.

“Por el momento, las pruebas nos dirigen a una sola persona, que es la que se encuentra detenida a disposición del juzgado”, sostuvo Lafata.

La deuda, la principal hipótesis

Los investigadores creen que el crimen habría estado vinculado a un conflicto económico. Schulz y Gritzmacher se dedicaban a la venta financiada de electrodomésticos, el mismo rubro en el que trabajaba Ifrán.

La sospecha es que el detenido habría comprado mercadería por varios millones de pesos y nunca la habría pagado. La pareja tenía cuentas por cobrar por más de 50 millones de pesos y la noche del crimen, les había dicho a sus familiares que salía a cobrar una deuda.

La Secretaría de Apoyo en Investigaciones Complejas (SAIC) analiza dispositivos electrónicos y registros de antenas telefónicas para saber, entre otras cosas, si los celulares del sospechoso estuvieron en la zona del crimen. Además, sigue la búsqueda de los teléfonos de las víctimas.