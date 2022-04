Fuerte acusación de los rugbiers a Burlando: "arma un show mediático"

Los rugbiers acusados del crimen de Fernando Baez Sosa acusaron al abogado de exponerlos mediáticamente. La contundente respuesta de Burlando.

Los rugbiers acusados del crimen en Villa Gesell que terminó con la vida de Fernando Baez Sosa apuntaron directamente contra el abogado Fernando Burlando, defensor de la familia de Baez Sosa. Los detenidos se negaron a ser sometidos a pericias psicológicas y psiquiátricas que habían sido solicitadas ya que aseguran que no confían en la investigación y acusaron a Burlando de hacer un show mediático.

A través de distintos escritos presentados por la defensa, los acusados criticaron a Burlando publicamente.

"No deseo prestar declaración porque no me siento bien, ya que desde un primer momento fue expuesta mi vida privada y la de mi familia, por lo que no quiero ofrecer más datos que sirvan para que el Dr. (Fernando) Burlando siga armando un show mediático de la causa", advirtió Matías Benicelli, uno de los principales acusados del delito, en un escrito presentado a través de la defensa, a cargo de Hugo Tomei.

En el mismo sentido se expresó Enzo Comelli, otro de los rugbiers que rechazaron las pericias al advertir que "fueron expuestas cuestiones íntimas que obran en el expediente por parte del Dr. Burlando y, además, la Justicia obró tanto en mi contra como en la de mi entorno y familia".

"No poseo confianza en el proceso judicial que se viene llevando a cabo, ya que he padecido persecución mediática y he sido juzgado como 'asesino' por autoridad judicial", fueron las palabras de Lucas Pertossi, otro de los acusados que fue identificado como el responsable de filmar a secuencia del ataque con su teléfono.

Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Ayrton Viollaz y Blas Cinalli adoptaron la misma postura que sus compañeros y se negaron a aportar información y responder las preguntas previstas en las entrevistas, por "falta de confianza" en el proceso judicial.

Los estudios habían sido solicitados por la querella y la fiscalía de cara al juicio oral que se llevará a cabo a partir del 2 de enero de 2023, ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 (TOC 1) de Dolores. Los ocho rugbiers acusados son: Máximo Thomsen, Lucas Pertossi, Ciro Petossi, Luciano Pertossi, Matías Benicelli, Enzo Comelli, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz, imputados por “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”.

La respuesta de Burlando a los rugbiers

Fernando Burlando respondió a las acusaciones de los rugbiers en su contra. "Qué raro que me tengan tan presente, porque ya va a venir el tiempo en que me ocupe de ellos, desde la técnica y desde cómo evaluar primero la cobardía y la brutalidad con la que actuaron", sostuvo el abogado en diálogo con Clarín.

En este sentido, opinó que "el show mediático lo armaron ellos cuando grababan la cobardía, en vivo y en directo, con las golpizas que le infringían no solamente al pobre Fernando Báez Sosa, sino a sus propios vecinos de Zárate".