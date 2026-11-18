Una investigación arqueológica reveló que una pierna de bronce que había sido considerada durante más de 200 años como un botín de guerra en realidad perteneció a una escultura del emperador Antonio Pío, erigida tras la conquista romana del sur de Escocia alrededor del 140 d. C.

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La pieza había sido hallada en un pantano escocés en 1820 y trasladada a Dalkeith House, residencia aristocrática del duque de Buccleuch, cerca de Edimburgo, donde permaneció guardada en la sala de los archivos durante aproximadamente un siglo, según informó la revista Smithsonian Magazine.

Durante ese periodo, los académicos la ignoraron y supusieron que provenía de un saqueo realizado por tribus al sur de la frontera imperial y que provenía de York. Sin embargo, los nuevos análisis reescribieron por completo su historia y el alcance del imperio romano sobre el territorio escocés.

El origen de la estatua

Los arqueólogos determinaron que la estatua nunca cruzó el muro de Adriano, sino que la pieza —conocida como la pierna de Milsington— presenta similitudes con representaciones imperiales halladas en distintas fronteras del Imperio. Un estudio sobre fragmentos escultóricos en la frontera romana determinó que las estatuas imperiales de bronce, incluidas las de jinete y caballo, se levantaban en fuertes de avanzada.

Hoy la pierna de Milsington es el eje de la muestra Roman Scotland: Life on the Edge of Empire, inaugurada el 14 de noviembre pasado en el Museo Nacional de Escocia. Es la mayor exhibición sobre la presencia de Roma en el norte de Gran Bretaña.

La escala y el acabado dorado apuntan a un monumento público de élite, no a una pieza portable o decorativa, describió la investigación. Además, la extremidad no fue arrancada con violencia, sino retirada de manera deliberada. La parte superior no presenta marcas de corte y conserva el estado exacto en que fue fundida.

De acuerdo a Live Science, luego de que las legiones abandonaron el sur de Escocia en las décadas de 160 o 180 d.C., era una práctica habitual retirar y enterrar los objetos valiosos antes de replegarse.

¿Quién fue Antonio Pío?

Antonio Pío fue un emperador romano que gobernó desde el año 138 hasta el 161 d. C. Adoptado por el emperador Adriano, es considerado uno de los llamados "cinco buenos emperadores" de Roma. Además, fue el único gobernante que le dio especial importancia a sus triunfos en la región.

Sus conquistas en territorio escocés fueron las únicas que conmemoró con el título de emperador. Durante su mandato llegó a construir una barrera de unos 58 kilómetros entre los ríos Forth y Clyde, aproximadamente 160 kilómetros al norte de la frontera de su predecesor.

La muestra del Museo también incluye otros hallazgos de la región: una reconstrucción facial digital de un hombre decapitado enterrado cerca del fuerte romano de Inveresk y un broche de esmalte hallado en Pathhead.