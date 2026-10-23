Créditos para casas prefabricadas: Banco Provincia financia la compra de viviendas industrializadas por Cuenta DNI

Las edificaciones modulares ganan presencia en el mercado nacional gracias a la celeridad en los tiempos de armado, la estandarización de sus insumos y el control riguroso de los presupuestos. Atendiendo a esta demanda creciente, el Banco Provincia habilitó un crédito personal enfocado en la adquisición de unidades habitacionales industrializadas, cuya tramitación se gestiona de manera remota mediante la aplicación Cuenta DNI o el sistema Home Banking BIP.

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La herramienta crediticia está dirigida a clientes que dispongan de calificación crediticia aprobada y busquen adquirir propiedades comercializadas por firmas vinculadas al programa de Construcción Industrializada. La gestión prescinde de formularios en papel y no requiere la presencia física en sucursales.

Montos, cuotas y mecanismos de la financiación con Cuenta DNI

La propuesta monetaria contempla topes de hasta 50 millones de pesos, con la opción de unificar hasta tres créditos individuales para el mismo proyecto, a condición de que la cifra acumulada no sobrepase la cotización real del inmueble. El plazo de devolución se adapta a las posibilidades de cada solicitante, con rangos que van desde las 12 hasta las 96 cuotas mensuales.

La gestión inicia cuando el usuario elige la firma constructora de su preferencia y evalúa el presupuesto confeccionado. Una vez aceptadas las pautas económicas, la operación se valida directamente desde las plataformas bancarias en un proceso unificado.

Las condiciones contractuales se rigen bajo el esquema de Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), aplicando una tasa nominal anual fija del 9% para aquellos clientes que perciban sus salarios en la institución y del 15% para los demás usuarios. Los vencimientos se descuentan de forma automática desde la caja de ahorro y sus montos sufren ajustes periódicos ligados a la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), por lo que resulta imprescindible medir el nivel de endeudamiento antes de asumir la obligación.

Banco Provincia incorporó una nueva línea de préstamos personales para la adquisición de viviendas industrializadas.

Complementos para el sector e innovación constructiva

Esta medida se acopla a las herramientas habitacionales lanzadas recientemente por la entidad financiera, las cuales contemplan líneas hipotecarias para edificación desde cero, ampliaciones y refacciones, además de créditos para materiales de obra y módulos habitacionales.

El atributo distintivo de las estructuras prefabricadas radica en que la elaboración de las piezas se efectúa dentro de plantas industriales bajo parámetros rigurosos, trasladando los bloques al lote para la instalación definitiva. Esta metodología acorta los lapsos de trabajo, optimiza la calidad de los acabados, evita el desperdicio de insumos y fija montos precisos desde el inicio. En el ámbito local, cobraron fuerte impulso tecnologías como el steel frame, el wood frame y los módulos ensamblables por sus ventajas en ahorro energético.

Entre las compañías incorporadas a la nómina del banco figura Viviendas Roca, firma con más de cincuenta años de trayectoria en el rubro y cobertura nacional. Quienes se encuentren interesados en revisar el listado completo de empresas registradas pueden ingresar al portal institucional de la entidad crediticia.