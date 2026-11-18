El Instituto Nacional del Agua (INA) confirmó que nueve puertos del río Paraná permanecían por encima de sus cotas de evacuación este miércoles por la mañana, mientras se registraba que la crecida avanzaba hacia el sur. En tanto, el pronóstico anticipó nuevas precipitaciones que podrían mantener elevado el nivel de agua en la región del Litoral.

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Las estaciones de Goya y Esquina, en la provincia de Corrientes, además de Reconquista y Santa Fe, en Santa Fe, superaban sus referencias de evacuación, según el INA. La situación también alcanzaba a San Javier, La Paz, Hernandarias, Paraná y Diamante.

Esta crecida se explica por los aportes del Alto Paraná, el río Iguazú y las lluvias acumuladas en la Cuenca del Plata. Por lo tanto, la prolongación de ese caudal genera comportamientos diferentes a lo largo del curso de agua.

¿Dónde creció más el río?

El caso más pronunciado fue el de San Javier, donde el río llegó a 7,84 metros, frente a una cota de evacuación de 6,50 metros. En Paraná llegó a 5,70 metros, 70 centímetros por encima de su referencia, mientras que en Hernandarias se ubicó en 6,42 metros, sobre los 6 establecidos para la evacuación.

En Goya, el nivel fue de 5,76 metros, apenas por encima de la cota de 5,70. Reconquista alcanzó los 5,61 metros, cuando el parámetro de evacuación es de 5,30; Esquina marcó 5,44 y Diamante, 5,85.

Por su parte, la estación Santa Fe capital registró 5,85 metros, por encima de los 5,70 metros de evacuación. En La Paz, la altura llegó a 6,24 metros, frente a un nivel de referencia de 6,15 metros.

¿Cómo seguirá la situación?

De acuerdo a las estimaciones hidrométricas del INA, para el 24 de noviembre se ubicaba a La Paz en 6,08 metros, a Paraná en 5,66 y a Santa Fe en 5,77. Para Rosario, el cálculo central era de 5,21 metros, por encima de su nivel de alerta de 5 metros.

Hacia el 1 de diciembre, las proyecciones señalaban una posible baja en Santa Fe, hasta 5,49 metros, y en Paraná, hasta 5,37. En cambio, Rosario podría llegar a 5,29, una altura superior a su cota de evacuación de 5,25 metros.

Más de 4500 evacuados y autoevacuados

Más de 4500 personas fueron evacuadas o se autoevacuaron en Chaco, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos, según informó la Agencia Federal de Emergencias.

La localidad de Victoria también se encontraba sobre su nivel de alerta, con 4,68 metros ante una referencia de 4,60. San Lorenzo registraba 5,32 metros, también por encima del umbral de alerta de 5,20.

En Rosario, el Paraná llegó a 4,86 metros, a 14 centímetros del nivel de alerta. Las proyecciones citadas prevén que la altura continúe en aumento hacia el cierre de noviembre.

Para los próximos siete días, según el pronóstico, se esperan lluvias más intensas en el noroeste de la Cuenca del Plata, con acumulados relevantes en el sector no regulado del Alto Paraná, las cuencas media e inferior del Iguazú y el área comprendida entre Yacyretá y Corrientes.