Una nueva investigación muestra que la creatina genera masa magra e incluso podría beneficiar funciones cognitivas en personas sedentarias. Sin embargo, sigue siendo un suplemento que no sustituye el ejercicio.

{{{htmlAmp}}}

Los beneficios de la creatina podrían ir más allá del gimnasio. La sustancia es uno de los suplementos más populares para ganar masa muscular, mejorar el rendimiento deportivo y favorecer un envejecimiento saludable.

Ahora, un estudio publicado en la revista Journal of the International Society of Sports Nutrition revela que la creatina no solo benefició a personas que se ejercitaban, sino también a quienes no lo hacían.

Resultados para personas activas y no activas

Los autores evaluaron durante 12 semanas a 64 participantes sanos de entre 45 y 65 años que podían elegir entre un plan estructurado de ejercicio y pérdida de peso con dieta, o integrarse al grupo sin ejercicio. Cada uno recibió al azar 10 gramos diarios de monohidrato de creatina o placebo.

Tras concluir el periodo, aquellos participantes que no se ejercitaron, pero tomaron el suplemento, ganaron cerca de 1,1 kg de masa magra en 12 semanas y mejoraron su fuerza en prensa de piernas y press de banca.

En tanto, los participantes del grupo activo –con tres sesiones semanales– lograron aumentos significativos en fuerza y resistencia hasta el agotamiento, añadiendo 1,35 kg de masa magra y reduciendo su masa grasa.

Por otra parte, la creatina no aportó mejoras en la capacidad aeróbica, lo que confirma que su función reside en la fuerza y potencia muscular.

Por qué la dieta común no alcanza para suplir el compuesto

La creatina es un compuesto natural que repone la energía celular y potencia el músculo y la fuerza. El cuerpo la produce y se encuentra en carne o pescado. Sin embargo, la alimentación común no logra estos niveles.

En un comunicado de la Universidad de Texas A&M, el investigador principal Richard Kreider asegura que se necesitaría consumir entre 2,2 y 4,5 kg de carne o pescado al día para alcanzar 10 gramos de creatina, lo que hace de la suplementación una alternativa más práctica y viable.

Efectos en la pérdida de peso: quemar grasas sin perder músculo

El estudio demostró un beneficio decisivo en los planes de reducción de peso: perder grasa conservando la masa muscular.

Los autores destacan que es la primera investigación en probar que añadir creatina a un programa de dieta y ejercicio genera una mayor reducción del porcentaje de grasa corporal que el ejercicio y la dieta por sí solos.

Protección cognitiva y salud en el envejecimiento

Los hallazgos ofrecen implicaciones importantes para combatir la pérdida de masa muscular asociada a la edad y sugieren beneficios en la memoria y la función cognitiva.

En una entrevista del podcast Simple Questions, Kreider señaló que "la creatina por sí sola, sin ningún entrenamiento, aportó algunos beneficios cognitivos" y que los participantes "también mostraron mayor resistencia muscular que sin ningún entrenamiento".

Faltan más datos para probar su efectividad

Pese al entusiasmo, existen importantes matices científicos. A principios de año, en el podcast "Health vs Hype", el director médico de la empresa sanitaria Geisinger, Jason Mitchell, advirtió sobre falsas expectativas: "Se oye a influencers decir: 'Toma creatina y perderás grasa', y eso no es cierto. La razón por la que funciona es que, si tomas creatina mientras realizas entrenamiento con pesas, aumentas la masa corporal magra y eso, en última instancia, reduce la grasa", afirmó Mitchell.

Asimismo, un estudio de 2019 en 200 mujeres mayores no halló cambios concluyentes en masa magra o fuerza sin entrenamiento. Mitchell añadió que, si bien hay datos preliminares "interesantes" sobre los efectos de la creatina para la memoria, "no son concluyentes" y "no hay nada que demuestre mejoras en casos de demencia ni nada por el estilo".

La pregunta de fondo es si un suplemento costoso y viral en redes realmente sirve para todos por igual: por ahora, la creatina puede ser utilizada como un complemento para el ejercicio, pero nunca para sustituirlo.

Con información de la Agencia Deutsche Welle.