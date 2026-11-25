La vuelta obligatoria a la oficina vuelve a instalar el debate sobre el home office, la flexibilidad laboral y los costos de trasladarse todos los días, en el contexto de la crisis económica y los bajos salarios. Según un sondeo de Adecco Argentina, 7 de cada 10 trabajadores encuestados ya asisten a sus lugares de trabajo los cinco días de la semana.

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Al mismo tiempo, el 70% considera que el aumento de las tarifas del transporte público representa un problema para ir a trabajar y el 85% señala que su empleador no le cubre los viáticos, por lo que pagar el transporte público para ir a trabajar y llegar a fin de mes se vuelve cada vez una tarea más compleja.

Foto: Gemini (IA).

El relevamiento aparece en un contexto en el que empresas de distintos sectores buscan sumar jornadas presenciales, seis años después de que la pandemia de coronavirus acelerara la expansión del trabajo remoto en algunas actividades. El cambio, sin embargo, no significa que el home office haya desaparecido del todo, sino que los esquemas y las exigencias varían según la industria y cada compañía.

Más días de oficina y menos margen de elección

De acuerdo con Adecco, el sistema financiero, los bancos, las aseguradoras y las energéticas figuran entre los sectores que promueven el regreso presencial. La consultora también señala que algunas tecnológicas, que durante los últimos años habían ofrecido modalidades más flexibles, comenzaron a fijar días obligatorios de asistencia, ampliar las jornadas en la oficina o limitar el trabajo desde cualquier lugar.

Entre los motivos que menciona para impulsar la presencialidad aparecen la coordinación de equipos, la cultura organizacional y la colaboración entre áreas. Del lado de los trabajadores, la posibilidad de elegir no siempre está disponible. Casi la mitad de las personas encuestadas afirmó que no tiene margen para decidir su modalidad de trabajo. Además, el 30% indicó que el costo del transporte influye en su decisión sobre cuándo trabajar desde su casa.

Foto: Gemini (IA).

El peso de la flexibilidad y los viáticos

La modalidad de trabajo también incide en la búsqueda laboral. Según el sondeo, para el 60% de los consultados la posibilidad de trabajar en formato híbrido o presencial influye en su decisión al buscar empleo.

Por otra parte, 3 de cada 10 trabajadores considerarían cambiar de trabajo si en su puesto híbrido se impusiera la presencialidad total. Se trata de una disposición a evaluar otra opción, no de una renuncia ya concretada.

La encuesta también pone el foco en el costo de asistir: 7 de cada 10 consultados ven en el aumento del transporte público un problema para ir a trabajar y el 85% asegura que no recibe cobertura de viáticos. Esos gastos se suman a la discusión sobre cuántos días compartir en la oficina y para qué tareas.

Desde Adecco plantean que la presencialidad puede facilitar las reuniones, el aprendizaje y el encuentro entre equipos, pero advierten que imponerla sin explicar sus objetivos ni considerar el costo de traslado puede dificultar la retención de personal. Entre sus recomendaciones para las empresas que evalúan sumar días presenciales, la consultora propone definir para qué se usarán esas jornadas, comenzar por los líderes y revisar beneficios como los viáticos.