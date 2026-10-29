La Corte Suprema dejó firme la condena a Aníbal Lotocki: 8 años de prisión por estafa y lesiones graves

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a ocho años de prisión para Aníbal Lotocki por estafa y lesiones graves que les causó a Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi. La sentencia también contempla diez años de inhabilitación para ejercer su profesión.

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Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal declaró inadmisible el recurso de queja presentado por la defensa del médico. La decisión se refiere a las lesiones sufridas por las cuatro mujeres tras las intervenciones estéticas y no constituye una condena por la muerte de Luna.

En esta causa se dio por probado que el cirujano plástico aplicó un producto de relleno que contenía microesferas de polimetilmetacrilato (PMMA) en zonas del cuerpo y en cantidades no aconsejadas, lo que les provocó lesiones por la formación de granulomas. Según se estableció, Lotocki “dolosamente, calló u ocultó intencionalmente lo que era su obligación informar”.

Los hechos analizados incluyeron las operaciones realizadas a Pamela Sosa en 2008, Silvina Luna en 2011 y Stefanía Xipolitakis en 2014, en las que se les colocó material de relleno con PMMA. En el caso de Trenchi, Lotocki había acordado colocarle hilos tensores en los glúteos y extraerle grasa de la pelvis, las rodillas y la cadera para mezclarla con plasma de su sangre e inyectarla en la zona glútea.

La fiscalía y las querellas apelaron para reclamar una pena mayor, mientras que la defensa solicitó la absolución. La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional rechazó el planteo defensivo y elevó la condena de cuatro a ocho años de prisión, al considerar que también se había cometido el delito de estafa. Además, aumentó de cinco a diez años la inhabilitación profesional.

Esta fue la cuarta intervención de la Corte Suprema en la causa. Las dos primeras estuvieron relacionadas con cuestiones previas al juicio. La tercera correspondió a un planteo contra la primera condena, que fue rechazado por falta de sentencia definitiva.