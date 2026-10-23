El Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires anunció cortes y restricciones en las autopistas Lugones y Dellepiane durante este fin de semana por el avance de distintas obras.

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Las interrupciones comenzarán este viernes por la noche en Lugones y continuarán durante el sábado y el domingo, con cierres totales en determinados horarios y reducciones de calzada en otros tramos.

En Dellepiane, en tanto, se interrumpirá la circulación en ambas manos durante 24 horas desde las 7 del sábado para instalar una nueva pasarela peatonal y avanzar con otros trabajos de renovación de la autopista.

¿Cómo serán los cortes y los desvíos en las autopistas Lugones y Dellepiane?

En la autopista Lugones, las restricciones se concentrarán entre las avenidas Udaondo y Ombúes, donde se ejecutan trabajos para construir el nuevo paso bajo nivel de la calle La Pampa. Las tareas incluyen la preparación de las losas necesarias para realizar los pilotes de la estructura que sostendrá el futuro anillo peatonal metálico.

El primer cierre total comenzará este viernes 23 de octubre a las 22 y se extenderá hasta las 8 del sábado. Durante este período, los conductores podrán circular por la avenida Del Libertador y volver a tomar las autopistas Lugones e Illia a través de los accesos de Ombúes o Dorrego.

El sábado, entre las 8 y las 20, la circulación estará parcialmente habilitada, con tres carriles izquierdos restringidos a la altura de La Pampa y dos carriles derechos disponibles. A partir de las 20, volverá a cerrarse por completo el tramo entre Udaondo y Ombúes, hasta las 7 del domingo, por lo que se mantendrá el mismo desvío por Del Libertador.

Una vez finalizado ese corte, Lugones volverá a habilitarse con una reducción de calzada que continuará hasta las 4 de la madrugada del lunes. En ese lapso, permanecerán restringidos los dos carriles derechos a la altura de La Pampa.

Aunque el enlace entre la avenida General Paz y Lugones seguirá abierto, podría registrar demoras, especialmente durante los cierres a la altura de Udaondo. El puente Labruna, que permite ingresar a Ciudad Universitaria, permanecerá habilitado durante todo el fin de semana.

Por otra parte, la autopista Dellepiane tendrá cortes en ambos sentidos desde las 7 del sábado hasta las 7 del domingo, debido a tres frentes de trabajo vinculados con su renovación integral. La intervención principal será el montaje de una nueva pasarela peatonal a la altura de la calle Rucci, en Villa Lugano. También se instalarán los accesos peatonales de la pasarela de Zinny y se demolerá la antigua estructura de Albariño, reemplazada por una nueva.

En sentido hacia la avenida General Paz, entre las 7 y las 15 del sábado, el corte abarcará el tramo comprendido entre el enlace con la autopista 25 de Mayo y la avenida Piedra Buena. Los vehículos provenientes de la 25 de Mayo serán desviados hacia la autopista Perito Moreno para continuar por la avenida General Paz y luego por Riccheri.

Desde las 15 del sábado se habilitará el tramo entre la autopista 25 de Mayo y el acceso de avenida Argentina/Larrazábal. Sin embargo, hasta las 7 del domingo, quienes circulen hacia General Paz deberán salir por Larrazábal, continuar por la colectora norte y reingresar a Dellepiane mediante el nuevo acceso de Piedra Buena.

En sentido hacia el centro porteño, entre las 7 y las 15 del sábado permanecerá cerrado el tramo entre Piedra Buena y Lacarra, por lo que el tránsito será desviado hacia la nueva colectora sur. A partir de las 15 se habilitará el acceso de Larrazábal y avenida Argentina, aunque el desvío por la colectora sur seguirá vigente entre Piedra Buena y ese acceso hasta las 7 del domingo.