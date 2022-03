Denuncian y piden la detención de la directora de un hogar de menores en Corrientes

La Justicia retomó la investigación tras la aparición sin vida de un adolescente de 14 años. Ya había sido denuciada por una extrabajadora en abril del año pasado.

Hace varios días se investiga a una mujer que dirige un hogar de niños en la localidad de Gobernador Virasoro, en la provincia de Corrientes, por supuestos abusos a una adolescente de 15 años que asistía al establecimiento "Rincón de Luz" -perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social provincial-. Cabe destacar que la causa retomada por la Justicia fue iniciada en el mes de abril del 2021 tras una denuncia formulada por una extrabajadora del lugar, Leandra Alvez, contra la directora, Sonia Prystupczuk. Ahora se suma el hallazgo de un joven sin vida en una habitación del lugar.

Fue Damián Ignacio Montenegro, hermano de la adolescente, quien pidió la detención de la mujer que a su vez denunció como supuesto abusador de la misma menor a un comerciante identificado como "Marcos" (con apellido desconocido hasta el momento). Por su parte, Alvez realizó una presentación ante la Fiscalía de Instrucción de Virasoro, a cargo de Julio Cazarre, por "irregularidades observadas en el trato de chicos y chicas" dentro de la institución en cuestión.

Según la extrabajadora, la adolescente de 15 años salía a trabajar en un comercio llamado "Osadía calzados". Semanas después llegó a su conocimiento que la niña fue abusada sexualmente por el propietario del lugar, por lo que realizó la denuncia. Como respuesta la directora le advirtió a ella y a una colega que se debían mantenerse "tranquilas" porque ella ya había "solucionado todo". Al tiempo, todos los chicos recibieron zapatos de dicho comercio y ella fue despedida. En la denuncia también acusó a la mujer de corrupción y torturas.

El ministro de Desarrollo Social de Corrientes, Adán Gaya, manifestó que la directora fue separada del cargo y que, al mismo tiempo, se inició una investigación interna para recolectar más información sobre lo ocurrido. Mientras que el fiscal Cazarre, en diálogo con Télam, explicó: "Se realizaron una serie de diligencias, tomamos testimoniales y solicitamos medidas de prueba, como los libros diarios del hogar, en tanto que se ha tomado también la declaración indagatoria de la acusada, cuya situación procesal aún no fue definida por la jueza".

Por su parte, el abogado querellante, Eduardo Etchegaray Centeno, solicitó nuevas pruebas durante la semana. "Aquí se han denunciado barbaridades que tenemos la obligación de esclarecer y de acuerdo con el pedido del hermano de la menor, llegar hasta las últimas consecuencias", sostuvo. Sobre los abusos y la corrupción, agregó: "La directora promovía y propiciaba esas cosas. Hay delitos penales gravísimos, en este hogar se tiene que actuar ya".

Ahora se conoció que en el hogar había "todo tipo de castigos" y la Justicia retomó la investigación tras conocerse que un adolescente de 14 años apareció sin vida en una habitación. Tras pedir la detención y diferentes allanamientos, entre otras cosas, el letrado lamentó: "El Gobierno provincial sabía de estas denuncias y tampoco hizo nada, una chica presuntamente abusada quiso cortarse las venas y tal vez se podría haber evitado la muerte de un adolescente". Y cerró: "Lo primero que pido es la detención porque puede haber peligro de fuga".

¿Qué dijo la exdirectora?

A través de su cuenta de Facebook, Sonia Prystupczuk escribió un mensaje y anunció: "Decidí dar un paso al costado en la Coordinación de Instituciones de la Dirección de Niñez a fin de ocuparme en limpiar mi buen nombre en el ámbito que corresponde, la Justicia". Cabe destacar que, además de dirigir el Hogar, ocupaba dicho cargo provincial.

Asimismo, la acusada señaló: "Considero que las falsas acusaciones no solo me afectan a mi sino a un hermoso equipo de trabajo que dan todo para lograr resultados de excelencia. Me voy sabiendo que la Justicia y el tiempo pondrán en orden las cosas". Y cerró, tras agradecer la solidaridad y acompañamiento de agentes en las instituciones: "Gracias a las cientos de personas que me escribieron dando su apoyo y a aquellos que en estos años colaboraron con el trabajo".