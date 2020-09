La comunidad educativa y las familias de los alumnos involucrados en las "pruebas piloto" de vuelta a clases realizadas por el intendente de Tres Febrero, Diego Valenzuela, repudiaron la movida del jefe comunal contraria a todos los protocolos de sanidad en medio de la pandemia por el coronavirus y que puso en riesgo de posibles contagios a jóvenes de sexto año de la escuela secundaria y a los docentes que participaron de la polémica iniciativa.

El intendente municipal de Cambiemos y ex panelista de TV, subió una foto a sus redes sociales en la que habló de "prueba piloto" para las clases presenciales y estuvo una reunión en un gimnasio con estudiantes y docentes de una escuela. En tanto, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires señalaron que Valenzuela "no tenía autorización" para realizar la actividad que va a contramano de los protocolos de seguridad en el marco de la pandemia.

El intendente macrista se reunió con alumnos, docentes y auxiliares en una escuela privada de Santos Lugares. En el posteo se puede ver como Valenzuela les habla a los chicos de 6° año del colegio privado aunque los protocolos no permiten ningún tipo de reunión (aun con aislamiento social) en el gimnasio de una escuela y, menos, con adolescentes. La iniciativa del intendente va en sintonía con la intención del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la presión mediática de los medios afines al macrismo de volver a abrir las escuelas en medio de la creciente ola de contagios por COVID-19.

Varios padres de la comunidad educativa y docentes publicaron mensajes en las redes sociales repudiando la iniciativa de Valenzuela y pidieron que no se avance en la apertura de escuelas dentro del distrito. Desde la administración de la provincia de Buenos Aires sostuvieron a El Destape que no estaban al tanto de la situación y que, más allá de que Valenzuela haya hablado de "prueba piloto", no hubo ningún tipo de pedido formal o de ofrecimiento de protocolos.