Lavado de manos: cuándo y cómo limpiarlas correctamente por el Covid-19

Desde que la pandemia mundial por coronavirus se desató, las campañas gubernamentales sobre la importancia de la higiene crecieron de manera exponencial en todas partes. Justamente, una de las formas por las cuales la enfermedad atacó a mucha gente es porque no hubo o no fue óptimo el lavado de manos.

Como cada 15 de octubre, la Organización Panamericana de la Salud celebra el Día Mundial del Lavado de Manos. Dicha entidad ha resaltado este hábito en uno de sus informes: "Este día es dedicado a incrementar el conocimiento de esta práctica efectiva y económica que puede prevenir enfermedades y salvar vidas. Para lograr estos beneficios, hay que lavarse las manos en momentos claves - antes de preparar comida o comer, después de usar el baño o estornudar".

De todas maneras, no todo el mundo tiene la posibilidad de llevar a cabo una buena higiene. Es que todavía hay mucha gente que no tiene la posibilidad de contar con un sistema de cloacas o de agua potable. De hecho, y de acuerdo al informe realizado por el Plan Nacional del Agua, existen cerca de 7 millones de personas que en Argentina no tienen agua potable.

A partir de los problemas que trajo el COVID-19, el lavado de manos ha tomado un papel mucho más importante y se ha puesto en la agenda de los países de todo el mundo. Tener dicho hábito puede salvar vidas debido a que reduce un 25% las infecciones respiratorias en jóvenes y adultos. En tanto, los niños menores de 5 años que acostumbran a lavarse, bajan un 50% de probabilidades de tener diarrea.

Cómo lavarse las manos de manera correcta:

Mojarse las manos con agua corriente.

Aplicar jabón hasta cubrir por completo las manos mojadas.

Frotar por toda la superficie de las manos, por lo menos entre 40 y 60 segundos, el dorso, el espacio entre los dedos y debajo de las uñas.

Enjuagar bien las manos con agua corriente.

Secarse las manos con una toalla o un papel de un solo uso.





Cuándo lavarse las manos: