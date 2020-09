La pandemia por coronavirus sigue golpeando fuertemente al mundo entero. En Sudamérica los casos crecen todos los días y en el hemisferio norte, con Europa como principal foco, comenzó el segundo brote de contagios. La preocupación aumenta cada vez más pero, poco a poco, comienzan a llegar buenas noticias en relación a las distintas vacunas que se están realizando.

Al parecer, una sola dosis de la vacuna experimental COVID-19 de Johnson & Johnson produjo una fuerte respuesta inmune contra el nuevo coronavirus en una prueba clínica de etapa temprana a media, según los resultados provisionales que publicaron este viernes. Cabe destacar que fue igualmente tolerada en dos dosis diferentes.

Según informaron una sola inyección, frente a un enfoque rival de dos dosis que están probando Moderna Inc y Pfizer Inc, podría simplificar la distribución de la vacuna. Lo que todavía no está claro es si las personas mayores, la población de mayor riesgo para contagiarse del virus, están protegidas de la misma manera que las jóvenes con esta vacuna.

La prueba se realizó en 1.000 adultos sanos a mediados de julio y cuenta con el respaldo del gobierno de Estados Unidos. Ahora, tras los nuevos resultados, J&J comenzó la prueba final en 60 mil personas. Si todo sale como lo esperado, solicitarán la aprobación de las autoridades. De todas formas hay que tener en cuenta que la compañía espera los resultados de esta última fase para fines de año o principios del 2021.

Al mismo tiempo, distintos investigadores dijeron que 29 días después de la vacunación, el 98% de los participantes generaron anticuerpos. Sin embargo, en las personas mayores, el porcentaje de personas con respuesta inmune era mucho menor y hasta sufrieron reacciones como fatiga o dolores musculares. Cuando el estudio esté completo, habrá más detalles sobre la seguridad y eficacia.

Situación pandémica actual

Desde que comenzó la pandemia se sumaron 32.697.316 casos en todo el mundo. Actualmente, ante el fuerte crecimiento en Europa, Estados Unidos y la India, hay más de 7 mil seiscientos casos activos. El número de muertes sigue creciendo todos los días y ya hay 991.724 fallecidos (3,03%) mientras que los recuperados superaron las 24 mil personas.

En Argentina, el total de casos contabilizados desde marzo es de 678 mil. Hasta el momento hay 126.911 activos y más de 14.700 fallecidos. Hasta el momento, la buena noticia pasa porque ya hay más de 536 mil recuperados. De todas maneras se incita a seguir las medidas sanitarias necesarias para evitar el aumento de contagios: utilización de barbijo, distanciamiento social y evitar cualquier tipo de reunión con muchas personas.