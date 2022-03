COVID-19: aseguran que el Suero Equino Hiperinmune reduce un 42% la mortalidad en pacientes graves

Un estudio de cohortes retrospectivos determinó que el Suero Equino Hiperinmune reduce la mortalidad en un 42% en pacientes graves con COVID-19, según los resultados presentados este viernes en la provincia de Corrientes. Durante un acto realizado esta jornada, el gobernador Gustavo Valdés destacó: "Con ciencia y medicina basada en la evidencia se pudo demostrar que ese compuesto funciona y es seguro".

La investigación, presentada en la Casa de Gobierno provincial, fue realizada por un equipo multidisciplinario integrado por especialistas de Salud local, el Conicet, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, el Hospital Italiano y la empresa Inmunova, y se basó en las reacciones de pacientes internados en el hospital de Campaña “Escuela Hogar”, que centralizó todos lo casos con coronavirus de la provincia durante la pandemia.

El porcentaje mencionado incluye a "los pacientes con Covid severa que se aplicaron las dos dosis del suero", explicó a Télam el bioquímico Diego Farizano, coordinador del Programa de Monitoreo de Eficiencia y Seguridad del Suero Esquino Hiperinmune para pacientes con Covid19 en estado de gravedad. Agregó además que su efectividad incluye a todas las variantes del virus: Delta, Gama, Alfa y Ómicron y destacó especialmente que "de cada 100 pacientes graves, siete se salvaron gracias a la aplicación de SEH".

"El poder de neutralización in vitro es 100 veces superior al del plasma de convaleciente", aseguró Farizano y agregó que los resultados del estudio que se culminó recientemente, "superaron nuestras expectativas" y serán publicados en una revista internacional de renombre donde será validado por la comunidad científica.

El profesional precisó a Télam que “nuestro objetivo era que la reducción de la mortalidad supere el ocho por ciento y nos encontramos con que llegó al 42 por ciento”.

El estudio científico incluyó a más de 75 profesionales, la mayoría del hospital Escuela Hogar, y respecto del camino transitado para llegar a esta conclusión, el Coordinador de la investigación científica explicó que “en diciembre de 2020 el Ministerio de Salud de la Nación a través de la (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) Anmat, aprueba el uso del Suero Equino Hiperhinmune, porque estaba demostrado que era seguro”.

“Pero no había estudios retrospectivos y avanzamos en eso, hicimos los cohortes retrospectivos y observamos los resultados en sus diferentes etapas en quiénes habían recibido el suero equino hiperinmune y en aquellos pacientes a los que no se había aplicado porque hasta noviembre de 2020 no existía y los comparamos”, explicó Farizano a Télam.

Los cohortes retrospectivos son estudios que se realizan a los pacientes después de haberse producido la enfermedad en base a datos que tengan registrada información histórica de la enfermedad y de los factores de riesgo que hayan podido provocarla.

Farizano remarcó que el Suero Equino Hiperinmune para combatir el Covid19 en pacientes graves y moderados se usa en 17 provincias y en 221 instituciones médicas, entre las cuales, “Corrientes es una de las pioneras”, dado que de 25 mil dosis aplicadas en el país, 3.500 fueron para correntinos.

Al presentar el estudio científico, el gobernador Valdés destacó que "los resultados son muy buenos y generarán un impacto nacional e internacional" y remarcó que "con ciencia basada en la evidencia, demostramos que el suero equino funciona y es seguro".

Además, resaltó que "los estudios realizados con internados por Covid-19 en el hospital de Campaña, fueron posibles gracias a la confluencia de investigadores multidisciplinarios".

Al respecto, Farizano recordó que el estudio científico pasó por los comités de Ética de la Universidad Nacional del Nordeste, de la Universidad Nacional San Martín y del Hospital Italiano dado que hasta ahora “no se tenía evidencia del nivel de efectividad".

"Es un paso científico importante, el medicamento sirve y el porcentaje de recuperación en pacientes con la Covid severa, es muy alto”, remarcó.

Con información de Télam.