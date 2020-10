Fue confirmada la primera muerte por una reinfección de coronavirus.

La situación de alerta es máxima. Fue confirmada la primera muerte por una reinfección de coronavirus. La misma fue científicamente probada con una cepa diferente del SARS-CoV-2. Fue el doctor Eric Feigl-Ding quien se encargó de brindar esta noticia en las redes sociales: "Primera muerte por reinfección de #COVID19 ahora se ha confirmado científicamente. Una mujer de 89 años infectada hace 2 meses; recuperado. Nueva reinfección por cepa diferente".

“Una anciana en los Países Bajos murió después de contraer COVID-19 por segunda vez, informaron los investigadores el lunes. Es la primera vez que se informa una muerte por reinfección con coronavirus. Los investigadores dijeron que la mujer llegó a Urgencias a principios de este año", agregó el profesional, quien dejó clara la situación de extrema alarma en materia sanitaria.

La noticia no sólo recorrió los diferentes zonas de los Países Bajos: también alcanzó al mundo entero y ya es una problemática que mantiene en vilo a todos los habitantes del planeta Tierra. En Estados Unidos ya se ha confirmado el primer caso de reinfección, aunque aún no fue oficializada ninguna muerte por este mismo motivo.

Confirman el primer caso de reinfección por coronavirus en Estados Unidos

Un estudio difundido este lunes por The Lancet confirmó el primer caso de reinfección por coronavirus detectado en un paciente de Estados Unidos, lo que sugiere que la exposición al virus no se traduce necesariamente en la inmunidad total, se informó hoy. A nivel mundial se trata del quinto episodio confirmado de reinfección, según la publicación reproducida por la agencia EFE.



Verificado mediante una secuencia genética, un paciente de Nevada dio positivo por dos infecciones de SARS-CoV-2 en un plazo de 48 días, lo que confirmó, según destaca el estudio, que una segunda infección puede ocurrir en un breve lapso de tiempo y que puede ser más grave que la primera.



Los hallazgos revelados apuntan que la exposición al coronavirus puede no traducirse en una garantía de inmunidad aunque, con relación a este punto, el estudio advierte de que aún es necesario investigar más los casos de reinfección.

Advierten que la reinfección de coronavirus puede ser aún más grave que el primer contagio

En este caso de reinfección por coronavirus, el primero identificado en ese país, los expertos hallaron evidencias de un individuo, sin desórdenes inmunitarios conocidos ni problemas médicos subyacentes, infectado con SARS-Co-2 en dos ocasiones separadas.



El paciente, de 25 años y residente en la localidad de Washoe County (Nevada), se infectó con dos variantes de Covid-19 en un periodo de 48 días y dio negativo entre ambos incidentes.



La segunda infección fue más grave que la primera y el enfermo tuvo que ser hospitalizado y precisó tratamiento con oxígeno. Los autores del estudio alertaron que, con independencia de si una persona fue previamente diagnosticada o no por Covid-19, se deben adoptar idénticas precauciones para evitar contagios.





Según The Lancet, tras dar positivo en coronavirus en el pasado mes de abril, el paciente dio negativo en dos ocasiones diferentes, pero en junio, tras experimentar síntomas graves asociados con el virus como fiebre, dolor de cabeza, mareo, tos, náuseas y diarrea, fue hospitalizado y dio positivo por segunda vez. Desde entonces, ya fue dado de alta y se recuperó de esa segunda infección.



"Aún hay muchos factores desconocidos sobre las infecciones por SARS-CoV-2 y la respuesta del sistema inmunitario, pero nuestros hallazgos indican que una infección previa por SARS-CoV-2 podría no proteger necesariamente contra una futura infección", destacó uno de los autores del estudio, Mark Pandori, del Laboratorio de Sanidad Pública del Estado de Nevada.



"Si bien se necesitan más investigaciones, la posibilidad de reinfección puede tener implicancias significativas para nuestro conocimiento sobre la inmunidad contra el coronavirus, especialmente en ausencia de una vacuna efectiva", explicó Pandori. A nivel internacional, al menos se detectaron otros cuatro casos de reinfección del virus en Bélgica, Países Bajos, Hong-Kong y Ecuador, aunque solo en el caso detectado en este último país, la reinfección fue peor que el primer contagio.