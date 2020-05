Vence el permiso para circular: cómo saber si está listo

A partir de este sábado 30 de mayo comenzará a regir el nuevo Certificado Único Habilitante de Circulación (CUHC), que otorga el Gobierno nacional y que busca reducir la cantidad de tránsito en la zona del AMBA durante la cuarentena. En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus, solo se podrá circular, movilizarse y viajar en medios de transporte (auto, moto, bicicleta, tren, micro, subte) si se pertenece a alguno de los grupos exceptuados y se completa el formulario como declaración jurada.

Lo cierto es que una de las dudas más recurrentes giran en torno a la forma de obtenerlo, una vez iniciada la solicitud. La aprobación o denegación del permiso no llega en forma de correo electrónico, sino que el usuario solicitante debe ingresar a la web en el enlace https://www.argentina.gob.ar/circular/tramite y descargarlo. Este proceso debe hacerse luego de 24 horas después de completar el formulario, cuando ya habrá respuesta acerca del estado del certificado.

Una vez que se hayan ingresado los 11 dígitos del número de DNI y se haya obtenido el certificado, este debe descargarse y llevarse siempre encima para mostrarlo en caso de que alguna autoridad lo exigiera. No hace falta imprimirlo, sino que puede descargarse desde la aplicación celular CuidAR y tenerlo en soporte digital. Además, la plataforma permite la autoevaluación de síntomas de coronavirus en pocos pasos, y con una declaración jurada, para saber si es recomendable que salgamos o no de casa.

Todas las personas del país que realicen actividades exceptuadas (esenciales o no esenciales) del aislamiento preventivo, social y obligatorio podrán acceder al nuevo CUHC. También quienes deban transitar por situaciones de emergencia, trámites impostergables, turnos médicos, asistencia a familiares, niños, niñas adolescentes, personas mayores o personas con discapacidad, tratamientos médicos prolongados o traslado de hijos o hijas de un domicilio a otro por padres separados. En caso de personas no exceptuadas, el permiso durará solo 48 horas para el caso de turnos médicos o emergencias. No vencerán los permisos para padres separados o asistencia a familiares, ni las actividades exceptuadas.