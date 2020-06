Tigre: detectaron 36 personas con COVID-19 en el barrio San Jorge

El Municipio de Tigre confirmó 36 casos positivos de coronavirus en el barrio San Jorge, resultado del segundo operativo de búsqueda activa de contagios. Ante este panorama, trasladaron a los vecinos a un predio especial preparado para recibir pacientes leves, donde permanecerán aislados.

Con un comunicado, la administración de Julio Zamora informó que los infectados "presentan síntomas leves o nulos, y están siendo derivados al Centro de Aislamiento COVID-19, ubicado en la localidad de Troncos del Talar, donde permanecerán aislados con asistencia médica, social y psicológica de las autoridades sanitarias locales y de los voluntarios de Defensa Civil".

Son los primeros vecinos en ingresar al predio preparado especialmente para recibir pacientes con coronavirus de sintomatología leve y que cuenta con una capacidad de 500 camas.

Mientras tanto, el personal sanitario, de protección ciudadana y de desarrollo social del Municipio sigue con los trabajos en el barrio San Jorge, en forma conjunta con las áreas de Salud de los gobiernos de Nación y Provincia, para continuar con los testeos.

No es el único barrio bonaerense con contagios. Esta semana, tras quince días de aislamiento barrial, los casos de coronavirus en Villa Azul mostraron una desaceleración y las infecciones en Villa Itatí, separada de la primera por sólo una calle, no fueron tan graves como podrían haberlo sido de no controlar el foco.

Según datos del fin de semana, publicados por Página 12, Villa Azul tiene 5 mil habitantes entre los que se encontraron 276 casos positivos. En Villa Itati, en tanto, fueron controladas 15 mil personas y dieron positivo sólo 57.

La semana pasada se aisló el barrio José Luis Cabezas, en Ensenada, por un nuevo brote de casos positivos. El intendente Mario Secco criticó el accionar del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en El Destape Radio: "Cuando le dije a Larreta que se deje de joder era así, porque todos los casos venían de Capital y le tenemos mucho miedo a eso". "Larreta tiene 10 veces más recursos que nosotros. Que no joda y le tire las cosas a los costados".

Sobre la situación del barrio, el viernes contó que “el doctor (ministro de Salud bonarense, Daniel) Gollán dirige la batuta, (el titular de Seguridad, Sergio) Berni aparece de noche, (el referente del ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Andrés) Larroque se da una vuelta y (el gobernador Axel) Kicillof me llama todos los días: nos sentimos acompañados".