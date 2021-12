Récord de casos: Córdoba y Santa Fe, las provincias que empiezan a sentir el rebote

Las cifras crecieron a un ritmo atroz. En Córdoba, la variante Ómicron ya aparece en un 70% de los casos activos.

El aumento de casos de COVID-19 en todo el país mostró un nuevo récord. Los 42.032 contagios que se registraron en las últimas 24 horas marcaron la cifra más alta en los registros desde que llegó el coronavirus. Más allá de que, como siempre, en el Área Metropolitana de Buenos Aires haya habido un incremento en la suba, esta situación se extendió a diversos puntos del país que ya tomaron decisiones propias para tratar de frenar el avance.

A los 15.135 casos que se registraron en la Provincia de Buenos Aires y a los 7.329 que hubo en la Ciudad hay que agregarle, por supuesto, el avance en otros puntos. Córdoba, sin ir más lejos, volvió a mostrar una gran cantidad de contagios y se ubicó como el segundo distrito con más contagiados diarios. En tan solo 24 horas hubo 9.987 nuevos casos y, de esta forma, se convirtió en el distrito que más tuvo en la relación contagios por habitante.

La foto en la provincia mediterránea muestra que en ese distrito se espera que haya un mayor crecimiento con respecto a los contagios. Además, la variante Ómicron es de un 70% en las muestras, según reveló la secretario de Prevención y Promoción de la Salud de Córdoba, Gabriela Barbas, en una entrevista con Radio Universidad. Allí, además, indicó que van a tener "un aumento de casos en los próximos días" porque "estamos atravesando la tercera ola". Bajo esta situación, el Gobierno cordobés determinó que haya una suspensión de eventos masivos tanto en espacios abiertos como cerrados. La búsqueda, por otro lado, es tratar de mantener la temporada de verano lo más activa posible aunque ya se supo que hubo obras que tuvieron que aplazar sus estrenos por tener casos dentro de su plantel.

La suba de casos también se vio - de forma muy clara- en la provincia de Santa Fe que, por ejemplo, prorrogó la emergencia sanitaria por COVID-19 hasta fines de 2022 justamente para mantener las partidas de presupuesto adecuadas aunque, a diferencia de la provincia vecina, no tomó decisiones con respecto a las limitaciones de aforos. En estas últimas 24 horas, justamente esta provincia tuvo más de 2700 casos y es una de las que picó en punta con respecto a la cantidad. Más allá de la suba, las camas -por el momento- siguen con un promedio bajo y no hay una suba en las internaciones.

Los aumentos de casos de COVID-19 se vieron multiplicados en todo el país. En la mayoría de las provincias ya rige el Pase Sanitario que, en principio, busca sirve para incentivar la vacunación. Una de las primeras provincias en implementarlo fue Tucumán que, justamente, en estos últimas 24 horas registró más de mil casos y es uno de los cinco distritos con más contagios. Más allá de esta cifra, lo cierto es que haber sido uno de los primeros lugares en aplicar esta medida, hace dos semanas la vacunación tuvo un pico de aplicaciones debido a la normativa y, en las primeras dos semanas desde que rigió el pase hubo más de 200 mil personas que se inmunizaron.

Otras de las medidas "restrictivas" que se conoció en las últimas horas tuvo lugar en Río Negro. En las últimas 24 horas hubo 541 casos confirmados, pero al hacer un desagregado de la suba de contagios, una de las ciudades de esa provincia que más vio subir el índice fue Bariloche que, en diez días, registró 521 casos activos. Si bien no repercutió directamente en los centros de salud, los centros donde se aísla a los que tienen coronavirus no tienen más lugar y, por eso, la ciudad no recibirá viaje de egresados por, al menos, una semana ya que la mayoría de los casos son producto de este tipo de excursiones.

Cabe destacar que, más allá de estos detalles puntuales, salvo provincias como Tierra del Fuego (51), Formosa (73) y Misiones (97), el resto de las jurisdicciones aparecen de color rojo y en alerta epidemiológica con una gran cantidad de contagios.

En medio de esta suba de casos, el COFESA (Consejo Federal de Salud) también tomó una decisión con respecto a como serán considerados los casos estrechos. Cinco días aislamiento obligatorio para contactos estrechos sin síntomas y con esquema completo (menos de 5 meses de completo el esquema o refuerzo) y los demás 5 días extremos cuidados. Diez días de aislamiento obligatorio para personas asintomáticas sin vacunas ó con esquema incompleto. O siete días y una pcr negativo. Los casos positivos son 7 días de aislamiento y los 3 días extremar cuidados; mientras que los positivos sin esquema completo de vacunación son 10 días.

Vale recordar que a la actualidad, según el Monitor Público del plan estratégico de Vacunación se aplicaron en la Argentina 75.644.660 de dosis (entre primeras, segundas y de refuerzo), el 83% de la población inició su esquema de vacunación y el 70% lo completó, según datos oficiales.