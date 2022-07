Quinta dosis contra el COVID-19: quiénes recibirán el refuerzo en PBA y CABA

En la provincia de Buenos Aires la vacunación es libre; mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán sacar turno por Whatsapp o por correo electrónico. Cuáles son los grupos convocados.

Mientras el país atraviesa una meseta de contagios, con un total de 27.154 nuevos casos y 39 muertes a causa del virus, un 5,74% menos con respecto a la semana anterior, el Plan Estratégico de vacunación contra el COVID-19 avanza y tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se están aplicando la quinta dosis a las personas inmunocomprometidas y aquellos mayores de 50 años con esquema de de vacunación de Sinopharm.

Según supo El Destape se trata del segundo refuerzo a los grupos objetivos que cuenta con el esquema de vacunación primario de tres dosis y un primer refuerzo, por eso la quinta dosis. El intervalo mínimo para recibir este nuevo refuerzo es de 120 días.

En este marco, en la provincia de Buenos Aires confirmaron a este medio que se encuentran la vacunación libre para las personas que hayan cumplido los 120 días del primer refuerzo, por lo que se pueden acercar al centro de Vacunación más cercano a su domicilio. El propio titular de la cartera de Salud, Nicolás Kreplak, había detallado que "las personas que hayan cumplido el tiempo interdosis correspondiente pueden darse la dosis que le corresponda sin turno y en cualquier vacunatorio de PBA o en la Casa de la Provincia en CABA, sea o no habitante bonaerense".

Por su parte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde la cartera de Salud adelantaron que ya se está convocando a las personas mayores de 50 años que recibieron Sinopharm o aquellas con enfermedades inmunocomprometidas. En el caso del territorio porteño es a través del mismo sistema: por medio de Boti (WhatsApp) o por correo electrónico, donde se ofrecerán los días y horarios para recibir la dosis correspondiente.

Diferencia entre dosis adicional y de refuerzo

Respecto a esta diferencia, el médico infectólogo Tomás Orduna explicó que "una dosis adicional (tercera dosis) en definitiva corresponde al esquema primario. Se han aplicado dos dosis en personas inmunocomprometidas al igual que se han dado dos dosis de vacuna Sinopharm a mayores de 50 años. Los que tienen inmunocompromiso puede que no respondan de manera adecuada con la misma cantidad definiva de producción de anticuerpos que las personas que no tienen transtornos inmunológicos por lo que hay que agregar una dosis", explicó Orduna, que detalló que "dar una dosis adicional es para forzar, justamente, en esas personas puedan homologarse a aquellos que no tienen trastornos en sus sistemas defensivos".

Dosis de refuerzo para toda la población

Mientras que respecto a la vacuna de refuerzo, el especialista aclaró que consiste en una dosis que se dará periódicamente a toda la población. En este sentido, dio como ejemplo la vacuna contra la difteria y tétanos que cada 10 años se debe aplicar un refuerzo para sostener la respuesta contra estás infecciones. "Quienes tengan el esquema de 3 dosis completo, debe continuarse con un refuerzo cada 10 años para mantener la inmunidad", detalla por ejemplo el esquema de vacunación nacional sobre esta vacuna.

"Todo lo que sería dosis de refuerzo son los que se van a dar periódicamente para sostener nuestra respuesta contra la enfermedad. Estás aplicaciones de refuerzo comenzará más adelante y cuando hablemos de dosis de refuerzo será para toda la población", cerró el profesional.

Quiénes son las personas inmunocomprometidas

Se considera inmunocompromiso a los grupos de personas con inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (por fármacos, VIH-SIDA), o en tratamiento con inmunomoduladores o inmunosupresores ya definidos en los lineamientos técnicos: