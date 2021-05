Provincia prohibió la venta de test rápidos en farmacias

En el marco de la segunda ola del COVID-19 y el avance tecnológico para controlar los contagios masivos, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) había aprobado la comercialización en farmacias argentinas del "Test Rápido de antígeno SARS-CoV-2" que sirve para detectar si una persona es positivo del virus, sin embargo, recientemente, el Gobierno bonaerense prohibió su venta en dichos comercios asegurando que esos test "son de uso profesional excluyente y deben realizarse en laboratorios de análisis clínicos".

La prohibición de la venta de los test rápidos de COVID-19 se hizo a través de la resolución 1533 publicada en el Boletín Oficial, donde se advirtieron sanciones en caso de incumplimientos. Dicha medida tendrá vigencia mientras perdure la declaración del estado de emergencia sanitaria en el ámbito de toda la provincia a tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus.

En la resolución, el Ministerio de Salud recordó que "todos los test para Covid-19 que se encuentran actualmente disponibles son de uso profesional exclusivo y deben realizarse en condiciones e instalaciones adecuadas" por eso, nuevamente, su venta será exclusiva a laboratorios de análisis clínicos.

No puede ser un test que las personas se hagan en sus casas porque es un método diagnóstico para una enfermedad de notificación obligatoria. COMPARTIR:

Es que si bien se había abierto la venta libre de los test sólo se podían realizar por profesionales con el fin de resguardar la salud de los pacientes como también respetar los procedimientos sanitarios Covid-19, que significan que cualquier resultado debe estar cargado en el SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina) por un profesional inscripto que sea titular de un laboratorio habilitado por la autoridad competente.

"En esa línea, unos de los objetivos del SISA es crear la Ficha Única del ciudadano como eje central para el registro de la información sanitaria, que evidentemente podría violarse si e comprador del producto realiza por sí mismo la prueba", se señaló.

Provincia prohibió la venta de test rápidos en farmacias

En este marco, desde el Ministerio de Salud bonaerense, detallaron a El Destape, que el problema justamente no fue el test rápido sino que los compradores se realicen el hisopado en sus hogares y no en lugares autorizados. "El problema no es el producto sino que no puede ser un test que las personas se hagan en sus casas porque es un método diagnóstico para una enfermedad de notificación obligatoria y entonces tiene que ser realizado por un profesional y tiene que intervenir el sistema de salud para su notificación en SISA y aplicación de protocolos", remarcaron desde la cartera.

Qué es el test rápido de antígeno COVID-19 que se comercializaba en farmacias

El test que se había puesto en venta en farmacias era el Immunobio de origen chino y perteneciente al laboratorio Hangzhou Immuno Biotech CO Ltd e importado por Vyam Group S.R.L. Este dispositivo permite detectar solo en 10 minutos -con un nivel de sensibilidad del 96,8%- si una persona es positivo o negativo de COVID-19. El mismo está compuesto por una bolsa de aluminio con cassete de prueba y desecante, tampón de ensayo (buffer), hisopo estéril y tubo de recolección de muestras e instrucciones de uso.

Cómo se realiza el test rápido de antígeno de COVID-19

Este nuevo método de detección rápida de antígeno también se realiza a través de un hisopado. Al igual que los hisopado clásicos, también se utilizan las secreciones de garganta humana y secreciones nasales para detectar el virus. Es por eso que es fundamental que lo realice un especialista. Lo cierto es que, según especialistas, la venta libre del test permitía un mayor acceso y a menos costo a una herramienta preventiva, pero sólo si las personas lo realizaban con un profesional.

Es que en las principales farmacias que hasta el momento lo comercializaron, su valor rondaba entre los 2.500 a 3.000 pesos. En la descripción del producto se detallaba: "Test Rápido de Antígenos: único test rápido de Antígenos en envase individual. Ahora disponible para su venta en todas las farmacias del país. La realización del testeo debe ser practicada por un profesional competente. Autorizado por ANMAT".