“Marcha de las piedras”: el Gobierno construirá un espacio en memoria de las víctimas de COVID-19

La gran cantidad de piedras con los nombres de las personas que murieron por el coronavirus, depositadas en Plaza de Mayo y en la Quinta de Olivos, fueron guardadas y con ellas se construirá un memorial para recordarlas.

El gobierno de Alberto Fernández decidió recoger y guardar las piedras que familiares y amigos de personas que fallecieron por el COVID-19 en la Argentina llevaron a la Quinta de Olivos y a Plaza de Mayo, en el marco de la denominada "Marcha de las piedras", para realizar un sitio de la memoria que recordará a las víctimas.

Luego de la convocatoria y en medio de las preguntas entre las personas que asistieron sobre el futuro de esas piedras, desde el gobierno nacional emitieron un comunicado en el que aseguran que fueron "guardadas" para "encarar la construcción de un espacio en su memoria".

"En relación con la denominada "Marcha de las Piedras" que se realizó esta tarde en conmemoración de las víctimas del COVID- 19, Finalizada la misma, el Gobierno nacional procedió a recoger las piedras que fueran depositadas con los nombres de las personas fallecidas para guardarlas adecuadamente y posteriormente encarar la construcción de un espacio en su memoria", informaron.

La iniciativa de la "Marcha de las piedras" fue que cada persona llevara una piedra, en nombre de cada uno de los más de 107 mil muertos por coronavirus hasta el momento, y colocarla frente a la fachada de la Casa Rosada o de la residencia de Olivos con el nombre de la persona fallecida o una frase alusiva a la situación del coronavirus.

"Por los que se fueron, por los que no están" y "Una piedra por cada ser querido que perdimos", fueron algunas de las frases que habían circulado por las redes sociales en el marco de la convocatoria. "Si no pudiste velar a tus muertos, si no pudiste acompañar a tus seres queridos en el momento de su muerte, si no te permitieron estar, trae tu piedra a la #MarchaDeLasPiedras, que todos juntos los vamos a honrar. O pedile a #VoluntariosMarchasDeLasPiedras, que lo hagan por vos", es otro de los mensajes que circuló en redes.