Luis D'Elía anunció que le dieron el alta parcial tras contagiarse coronavirus

El dirigente político Luis D'Elía anunció que recibió el alta parcial tras estar internado por un caso de coronavirus y continuará la recuperación en su casa.

A través de su cuenta de Twitter, D'Elía anunció a sus seguidores que se encuentra mejor y agradeció las muestras de afecto. "Me dieron el alta parcial después de 8 días. Me voy a casa a cumplir el resto de una rigurosa cuarentena. Un cariño inmenso a todes por tanta solidaridad y tanto afecto", escribió.

El líder del partido MILES, se había realizado un hisopado que dio dio positivo de coronavirus el pasado martes. Debido al cuadro fue internado en el Sanatorio Otamendi en la Ciudad de Buenos Aires. El dirigente social tiene 63 años y forma parte del grupo de riesgo frente al COVID-19.

Al momento del contagio, D'Elía se encontraba con prisión domiciliaria, a raíz de las afecciones que lo ponen en riesgo frente al coronavirus. La disposición en ese momento fue de la jueza Sabrina Namer del Tribunal Oral Federal 8. Previamente se encontraba detenido en el Penal de Ezeiza, desde donde realizó varios reclamos para regresar a su domicilio.

En los últimos días el dirigente también sufrió un violento ataque troll que intentó instalar la fake news de su muerte. No obstante, fue él mismo quien respondió desde sus redes sociales."Tantas veces me mataron... Tantas veces me morí... Sin embargo estoy aquí Resucitando", apuntó en referencia a la canción de María Elena Walsh "Como la cigarra".