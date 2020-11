El Ministerio de Salud de la Nación confirmó 425 nuevos casos de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires y el total de infectados ascendió a 147.884. Además, se informaron 34 muertes en 24 horas por lo que el territorio porteño contabiliza 5.205 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Los decesos corresponden a 21 hombres y 13 mujeres.

Esta tarde, el presidente Alberto Fernández confirmó que la Argentina recibirá diez millones de vacunas entre diciembre y enero del año que viene. Se trata de la rusa Sputnik V y cada una consta de dos dosis. Para los acuerdos, en los que trabajan hace tiempo, viajó la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, a Rusia donde se interiorizó de los detalles.

Más allá de los datos alentadores de las últimas semanas, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aseguró que el regreso a clases presenciales el 17 de febrero "va a estar supeditado a la situación epidemiológica de ese momento". Fue en respuesta a las declaraciones de su par de Educación, Soledad Acuña, quien planteó esa fecha como un posible inicio del ciclo lectivo 2021.



"El inicio de clases el 17 de febrero en todos los niveles es a lo que estamos apuntando, pero va a estar supeditado a la situación epidemiológica de ese momento", señaló Quirós y añadió: "buscaremos la forma de hacerlo de manera segura cuidando la salud de estudiantes, docentes y trabajadores".

El funcionario destacó que "el comportamientos social sigue siendo muy importante, hay que identificar que el tema no se terminó y hay que sostener cuidados básicos". En referencia al accionar del Estado, indicó que "es clave seguir con la investigación, rastreo y testeo para identificar potenciales rebrotes" y remarcó la importancia de "no generar nuevos canales sociales, es decir evitar los espacios supercontagiadores que son cruces de familias o personas en lugares cerrados con pequeños volumen de aire".



En paralelo, el Gobierno oficializó la aprobación un protocolo para el funcionamiento de hoteles y hospedajes turísticos en la ciudad de Buenos Aires. De esta forma, quedaron habilitados para recibir a turistas de países limítrofes que visiten el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), cuyo ingreso al país fue habilitado por el Gobierno nacional el viernes.



Entre otros puntos, el protocolo establece que no estará permitido el uso de amenities: los pasajeros deberán llevar su equipaje y estacionar su vehículo, excepto que estén imposibilitados de hacerlo; y en todos los casos en los que no sea posible mantener la distancia interpersonal mínima, se deberá colocar barreras transparentes.



Asimismo, los ascensores podrán ser utilizados de manera individual u ocupando hasta un 30% de su superficie; los desayunos se servirán en la habitación o bajo la modalidad take away; solo se utilizarán medios de pago digitales; y será obligatorio uso de tapabocas tanto para turistas como para trabajadores.



Además, por supuesto, se deberá respetar la distancia social mínima de rigor, establecida en 1,5 metros. También se deberán todos trámites posibles de manera virtual (inscripciones, check in / out, etc.); y hacer llamados telefónicos de control de síntomas relacionados con COVID-19 de manera previa al ingreso o participación de actividades turísticas.